Foggia fa il tifo per Vittorio Di Carlo, il tenore leggero originario di Serracapriola finalista a Ny Canta: "Orgoglioso di esibirmi davanti alla mia famiglia"

C’è anche un pezzetto di Capitanata nel prestigioso festival musicale ‘NY canta’. Tra i dieci finalisti alla rassegna canora nata a New York, c’è anche Vittorio Di Carlo, in arte ‘The Graceful tenor’, originario di Serracapriola.

La finale, che causa pandemia non si svolgerà nella ‘Grande Mela’, ma al Blu Note di Milano, vede la partecipazione come giurati di personaggi noti della musica nonché di artisti del calibro di Fausto Leali e Maurizio Vandelli. A condurre la serata sarà Enrico Ruggeri.

Cresciuto a Serracapriola, Di Carlo si è poi trasferito ad Ancona per studiare infermieristica, dove si è laureato nel 2006. La sua vita cambia quando conosce Teresa, ragazza italoamericana che sarebbe poi diventata sua moglie: “Abbiamo celebrato il matrimonio qui in America e poi a Serracapriola”, racconta Di Carlo a FoggiaToday, che lavora come manager di una compagnia di laboratorio d’analisi.

Ma nella sua vita la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale: “Ha fatto sempre parte della mia vita. A 7 anni vinsi una manifestazione canora nel mio paese, poi arrivarono altre manifestazioni e festival in tutta Italia. Non avendo la “chiave giusta” per proseguire il mio percorso, lasciai la musica per un bel pezzo, sino a quando nel 2014 mia moglie (essendo a conoscenza della mia passione) mi iscrisse a una lezione di Bel Canto all’università di Hartford qui nel Connecticut, chiamata The Hartt School Music, Università di musica molto rinomata qui in America. Da lì, si è riaccesa la voglia di cantare a tal punto che oggi sono molto conosciuto negli eventi e manifestazioni organizzate dalle comunità Italoamericane”.

Vittorio si esibisce di frequente in diversi Stati, dal Connecticut, al Massachusetts, fino al New Jersey. Nella sua carriera vanta anche una partecipazione ad America's Got Talent.

“Nel 2019, prima della pandemia, mi iscrissi ad una audizione per Ny Canta, una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Italiana di New York, presieduta dall’imprenditore italoamericano (con un passato da vice-presidente del Palermo Calcio) Tony Di Piazza. L’audizione avvenne via video chiamata. Tra i giurati c’erano il noto cantautore foggiano Beppe Stanco e Cesare Rascel, figlio di Renato”.

Di Carlo ha superato brillantemente l’audizione che vedeva la partecipazione di oltre 300 candidati ottenendo un pass per la finale, nella quale vengono selezionati i 10 cantanti da che rappresenteranno la musica italiana negli Stati Uniti. Il vincitore della gara, infatti, avrà la possibilità di firmare un contratto con la Music Universal.

Di Carlo eseguirà il brano inedito ‘Domani’, scritto da Amelie e Giovanni Rosina. Tenore leggero, predilige il genere pop opera (lo stesso de Il Volo e di Andrea Bocelli) e non vede l’ora di tornare a esibirsi davanti al pubblico italiano: “È la mia più grande soddisfazione, anche perché ritroverò amici e parenti che non vedo da tre anni”.