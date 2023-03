'Segnali sonori' con il Duo Alphorn ad Organ per Musica Felix

Dopo la pausa forzata del 25 marzo, causata dalla rottura di una tubatura collegata al sistema antincendio del Conservatorio, torna Musica felix, la rassegna di musica e cultura promossa dalla Fondazione Apulia felix Onlus con la direzione artistica del Maestro Dino De Palma, con il sesto attesissimo appuntamento.

Sabato 1 aprile alle ore 19:00 presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia è in programma il concerto “Segnali Sonori” con il “Duo Alphorn and Organ”, che per l’occasione eseguirà musiche di Anton Zimmermann, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Leopold Mozart.

Un’esperienza unica ed innovativa quella proposta dai musicisti nella quale, attraverso l’inedito accostamento timbrico di un organo e un corno delle Alpi, faranno immergere il pubblico in melodie ancestrali e suoni della natura trasportandolo in viaggi immaginari e in luoghi lontani capaci di suscitare emozioni, sentimenti profondi e moti dell’animo dinanzi alla magnificenza della natura. Il Duo Alphorn and Organ è composto da Francesco Di Lernia all’organo e Carlo Torlontano al corno delle Alpi. Di Lernia svolge da anni la sua attività artistica nell'ambito dei maggiori festival di tutto il mondo e collabora come solista in prestigiosi ensemble internazionali.

Ha inciso per numerose case discografiche ottenendo riconoscimenti e segnalazioni della stampa specializzata internazionale. Torlontano è considerato uno dei migliori solisti internazionali; si è esibito con il suo corno delle Alpi in tutto il mondo, nelle sale più prestigiose e con i più grandi direttori. È stato il primo corno dell’Orchestra della RAI e del Teatro di San Carlo di Napoli, ha tenuto tournée in Europa, Asia, Australia e Nord America. Proprio Torlontano, nel descrivere il sodalizio tra i due strumenti protagonisti dello spettacolo afferma: “L’organo è in un certo senso un’orchestra, molto più di un pianoforte. E il corno delle Alpi non è nient’altro che una canna d’organo; la differenza sta solo nel materiale: in pratica potremmo dire che il corno delle Alpi è una canna d’organo in legno. Per questo il timbro che fuoriesce dall’accostamento di questi due strumenti è sì nuovo per il pubblico, inusuale e affascinante, ma anche estremamente armonioso, ancestrale, naturale”.

Gli artisti si sono esibiti insieme nell’ambito di numerosi festival internazionali come Mitte Europa Festival, Festival Santander, Madeira Organ Festival, Canne al vento Bolzano, Festival Organistico Internazionale di Bari e altri, eseguendo composizioni di Reiner Bartesch, Anton Zimmerman, Giovanni D’Aquila, Nicola Samale, Leopold Mozart, spesso nelle trascrizioni per due dello stesso Francesco Di Lernia.