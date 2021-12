La Scuola torna in Circolo nei Musei: tra Libri e Teatro torna a far vivere Emozioni

Il progetto Scuola in Circolo finanziato dall’Impresa Sociale Con I Bambini con il bando Nuove Generazioni che ha premiato 60 progetti in tutta Italia, di cui solo 8 in Puglia, dopo la sospensione causata dall’emergenza sanitaria, ha ripreso le attività organizzative il 1° maggio.

Tutto il gruppo di lavoro costituito da Mira aps, Piccola Compagnia Impertinente, Società Cooperativa Louis Braille, Spazio Baol aps, Auxilium aps e il Polo BiblioMuseale della Regione Puglia, lavorando a stretto contatto con gli Istituti Scolastici coinvolti (9° Circolo didattico Manzoni – Montessori, I.C. Dante Alighieri di Foggia, 8° Circolo didattico San Pio X di Foggia, I.C. Roseti di Biccari, I.C. Alfieri - Garibaldi di Foggia e plesso Borgo Mezzanone, I.C. Foscolo Gabelli di Foggia, I.C. Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia e plesso di Zapponeta, ha ripreso da fine Novembre, le attività nei Musei del Polo BiblioMuseale di Foggia, e presso gli Istituti Scolastici.

Bambini in circolo nei Musei, Famiglie in Circolo nei Musei, Emozioni in Circolo, Libri in Circolo e Teatro in Circolo sono le attività che portano gli esperti direttamente nelle aule e gli alunni con le loro famiglie e la loro classe nei Musei.

Scuola in Circolo riattiva il dialogo culturale tra le Scuole, i Musei, il teatro, la lettura e le attività inclusive, che la pandemia ha interrotto per un intero anno, provocando nei bambini e nei ragazzi disagi e ansie sempre maggiori e amplificando condizioni di povertà educativa già gravemente rilevanti.

Le Scuole con Scuola in Circolo hanno ripreso le uscite didattiche, le passeggiate culturali, le visite nei musei, le attività con gli esperti in aula regalando agli alunni momenti importanti legati all’apprendimento esperienziale.

Un calendario ricco di appuntamenti gratuiti tra cui anche l’attività Famiglie nei Musei che offre, la domenica, visite guidate nei Musei (Museo di Storia Naturale, Museo del Territorio e Galleria d’Arte Moderna di Foggia) e attività sulle scienze naturali, l’archeologia e l’arte, alle famiglie degli Istituti Scolastici coinvolti e a tutta la comunità, con le esperte di storia dell’arte, le archeologhe e le naturaliste di Mira aps.

Una forte operazione di contrasto alla povertà educativa per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla cultura in modo divertente e appassionato.

La Scuola si mette di nuovo in circolo.

Calendario programma date aperture straordinarie e modalità di prenotazione

Ogni data prevede l’accesso su prenotazione anche a chi non rientra nel gruppo delle famiglie delle scuole coinvolte nel progetto.

I posti sono limitati e l’accesso è consentito solo su prenotazione.

Per gli esterni occorre effettuare la prenotazione contattando la Segreteria del Polo Biblio Museale al numero 0881 - 706460