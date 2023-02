'Schiaparelli life': al 'Giordano' la storia di una delle più grandi stiliste di tutti i tempi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dal 2 al 5 marzo Nunzia Antonino e Marco Grossi saranno in scena sui palchi di Putignano e Foggia con 'Schiaparelli Life' per le stagioni teatrali organizzate dalle due amministrazioni comunali in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Primo appuntamento giovedì 2 marzo al Teatro Comunale di Putignano (sipario ore 21.00) per poi spostarsi il 4 e 5 marzo al Teatro Umberto Giordano di Foggia (sipario rispettivamente alle ore 21.00 e alle ore 18.00). Fra il 1953 e il 1954, Elsa Schiaparelli, fra le più grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale, pubblicando un’autobiografia che già nel titolo ne riassume l’intensità: Shocking life.

Nata a Roma, in una famiglia colta e ricca di talenti, protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato le generazioni future, amica e collaboratrice di artisti come Dalì, Cocteau, Aragon, Ray, Clair, Duchamps, Sartre, dopo aver vestito Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elsa decide che quel nuovo mondo non la riguarda più e lo lascia, ritirandosi a vita privata. “Il nostro lavoro – si legge nelle note di Carlo Bruni – prova a evocare questo passaggio, prediligendo un’indagine emotiva sul distacco, tributo necessario ad ogni cambiamento, all’impossibile impresa di sintetizzare la vita di questa donna straordinaria. Info: teatropubblicopugliese.it

Foto: Maurizio Agostinetto