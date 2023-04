San Severo veste a festa la sua Madonna del Soccorso

La statua della Madonna del Soccorso, accompagnata dai canti in suo onore e dalle preghiere, è scesa ieri in mezzo al popolo per la solenne vestizione. I fedeli hanno preparato il simulacro per la Festa che si celebra nel terzo fine settimana di maggio a San Severo.

È un momento delle celebrazioni particolarmente sentito dalla comunità che lo vive con entusiasmo ed emozione. La cerimonia è durata quasi due ore. Presenti al rito anche le associazioni dei fujenti.

Giovedì 4 maggio, nel pomeriggio, il simulacro della Madonna del Soccorso lascerà il Santuario (chiesa di Sant’Agostino) e sarà trasferito in processione nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in visita in occasione dei suoi primi 25 anni. Domenica 7 maggio, sempre nel pomeriggio, la statua sarà portata in Cattedrale. La Festa del Soccorso è in programma dal 20 al 23 maggio e quest'anno ricorrerà l'86esimo anniversario dell'Incoronazione della Madonna.