Sulla scacchiera più grande d'Europa arriva 'Giochi senza barriere'

Giovedì 10 agosto a Poggio Imperiale vanno in scena i 'Giochi senza barriere' sulla scacchiera più grande d’Europa, quella che dà vita alla suggestiva pavimentazione di piazza Principe Imperiale.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Medtraining che nel piccolo centro dell’Alto Tavoliere porta avanti una serie di progetti legati ai temi dell’inclusione sociale, dell’accoglienza dei migranti, della disabilità, del contrasto alle forme di sfruttamento.

Progetti come il centro diurno per persone con disabilità 'Cuore con le ali', il Sistema di Accoglienza ed Integrazione di rifugiati e richiedenti asilo e la 'Puglia non tratta – Insieme per le vittime'.

Con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale, quindi, è stata organizzata una manifestazione aperta a tutta la comunità, con un’attenzione particolare per i più piccoli, che sarà scandita da diversi momenti di ludici e di divertimento con la finalità di favorire l’incontro, lo scambio, la conoscenza, abbattendo – appunto – le barriere culturali, sociali, linguistiche. Il ritrovo, quindi, è presso piazza Principe Imperiale alle 18,30 con giochi in scacchiera.

Si parte con 'La tenda delle fiabe' a cura dell’associazione 'Nati per leggere'. Alle 20 si prosegue con lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Rukola. Alle 20.30 è la volta di giochi stellari e osservazione stellare, mentre alle 21 ci sarà il Piano Bar con Michele Pacilli, con buffet offerto dalla cooperativa New Service 'Centro Diurno Integrato Uria'. Alle 21.30, infine, si svolgerà l’esibizione di danza a cura della scuola Fly.