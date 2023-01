‘Save my soul: don Bosco il Musical’: I ragazzi di ‘CasaGio’ protagonisti al Teatro del Fuoco

Si intitola ‘Save my soul: Don Bosco il Musical’, spettacolo organizzato dalla Casa-famiglia ‘CasaGio’ e i giovani dell’oratorio salesiano di Foggia, in programma venerdì 3 febbraio al Teatro del Fuoco (inizio ore 20.30).

“L’idea di questo spettacolo – spiegano gli organizzatori – nasce dalla volontà di poter raccontare, nel mese dedicato a Don Bosco, la sua storia attraverso gli occhi di quegli stessi ragazzi che sono stati l’anima del suo sogno e di tutto quello che successivamente ha realizzato e che ancora oggi, grazie a salesiani e laici, continua a vivere in tutto il mondo".

I protagonisti di ‘Save My Soul: Don Bosco il Musical’ sono proprio i ragazzi ospiti di CasaGio: tra scene esilaranti e commoventi, attraverso canti e balli che ci guideranno in fiume continuo di emozioni e ricordi. La storia di un ragazzo che si troverà ad un bivio tra il bene e il male, ad affrontare sé stesso e i suoi demoni, ma mai solo: accompagnato da uno strano trio di angeli che lo guiderà nel viaggio verso la scoperta della sua “corda sensibile”. Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto alla Casa-famiglia comunità-alloggio CasaGio di Foggia, una delle otto “Case” per minori dell’Associazione ‘Piccoli Passi Grandi Sogni aps’ in Campania e Puglia.

Lo spettacolo segue una linea narrativa che ritroviamo anche nelle storie di vita dei nostri ragazzi: storie di riscatto, dolore, speranze e delusioni, momenti di vita in cui sembra non ci sia via di fuga a quel buio che prende il sopravvento quando ci troviamo a guardare ancora una volta una barca piena di migranti in mezzo al mare, un giovane che nuovamente sta per compiere una scelta sbagliata, una famiglia che sembra sempre più lontana. In questo viaggio di fantasia, che poi fantasia non è, ci auguriamo di poter essere quella luce che dona speranza e salvezza e perché no, qualche momento di sana allegria.