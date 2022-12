Natale a Sant'Agata: apre il Palazzo delle Favole

Natale nel borgo medievale di Sant’Agata di Puglia, all’insegna di luci, colori, storia, arte, cultura e buon cibo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Bove, dal 24 dicembre al 6 gennaio ha organizzato una serie di eventi per gli abitanti del luogo e per i tanti visitatori che in questi giorni di festa visiteranno il suggestivo e caratteristico borgo dei Monti Dauni.

Anche grazie alla Corriera della Domenica che da qualche settimana sta facendo la spola tra la città di Foggia e Sant’Agata senza nessun costo. Tutte le domeniche, e i giorni festivi a bordo di un pullman gran lusso si parte alle 9 dal capoluogo per arrivare a Sant’Agata alle 10 e poi far ritorno la sera alle 18 dopo aver visitato il paese in compagnia di esperte guide turistiche. Tante le iniziative in programma: la grande novità è rappresentata dal Palazzo delle Favole, allestito nello storico Palazzo De Marinis, dove fino a tutto febbraio si potrà rivivere la fantastica magia dei personaggi Disney amati da tutti, grandi e piccini.

L’androne degli elfi, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Harry Potter, Hansel e Gretel, Fronzen, La Sirenetta, Biancaneve e i Sette Nani, la Reggia di Babbo Natale. Un tuffo nelle più belle favole di tutti i tempi. E ancora lo spettacolo delle Luminarie d’Artista nel viale della musica, proiezioni architettura, lo “Schermo delle Puglie” con proiezioni luminose sul castello, la natività e il grande albero di Natale sul belvedere centrale. Da non perdere “Sant’Agata sotterranea”, la natività nell’ipogeo millenario delle antiche macine.

“Sant’Agata di Puglia - spiega il sindaco Pietro Bove - è già magica di suo, a Natale dà il meglio di sé con luci artistiche, videomapping, eventi in tutto il borgo. Ma la grande novità su cui puntiamo molto è Il Palazzo delle Favole, un allestimento in otto stanze di una dimora storica seicentesca di Sant’Agata di Puglia, di ben otto favole. Il nostro intento è quello di fare immergere i bambini, ma anche i grandi nel mondo delle favole. Una dimensione unica che prevede anche per la prima volta in assoluto la riaperturaal pubblico di questo antico palazzo nel segno della valorizzazione e promozione dei nostri beni culturali”.