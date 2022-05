La piazza principale intitolata a Toni Santagata: il Comune omaggia il suo concittadino

Si chiamerà Piazza Toni Santagata, l'attuale Piazza XX Settembre, così è stato deliberato dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale con la Deliberazione della Giunta Comunale n.100 in data 5 Maggio 2022.

Una dedica al cantante, autore, attore e cabarettista santagatese, scomparso il 5 Dicembre 2021, che tanto lustro ha dato al suo paese natìo.

Toni ha mostrato il suo forte legame con Sant'Agata di Puglia innanzi tutto scegliendo come nome d'arte il nome del paese che gli ha dato i natali e dal quale non ha mai cambiato la residenza. Molti dei suoi testi, divenuti canzoni di successo, sono ispirati e parlano di Sant'Agata. Nei concerti e nelle tante partecipazioni a trasmissioni televisive non mancava di promuovere Sant'Agata di Puglia. “Ambasciatore” di Sant’Agata di Puglia ha decantato, nella sua lunga carriera, le bellezze, le peculiarità, le tradizioni del paese dei Monti Dauni.

Nel 1967 così promuoveva le bellezze di Sant’Agata di Puglia, in dialetto santagatese, in una sua famosa canzone dal titolo “Puglia Mia”:

Lu Castierre, lu Ponde, lu Monte, Sande Rocche, San Carle e la Liscia, a Munde Rutunne e a re Ccoste, Zita mija te voglie purtè. Li Triscite e lu Vetecòne, a Toppèla Marìne, la preta re Sand’Ulinze, bella te fazze verè. Vijene, vijene, t’aggia purtè a lu paese, vijene, vijene, n’avimma cunzulè. Canta, sona, sdrajete a lu stennicchije, miezz a sti campe fiurùte, nu vasicchije te l’aggia rè.

In attesa delle conclusioni dell’iter burocratico per la intitolazione della Piazza, l’Amministrazione Comunale sta programmando un grande evento per il prossimo mese di agosto che prevede l’inaugurazione della Piazza ed un Concerto Tributo a Toni Santagata.