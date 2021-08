Parcocittà ospita la finale regionale del Sanremo Rock

Continuano gli appuntamenti di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Il 24 agosto farà tappa al Centro Polivalente di Parco San Felice la seconda finale regionale del “Sanremo Rock & Trend Festival”, dal 1986 la vetrina nazionale ed internazionale per tutte le Band Rock. Il Festival ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”! Partner dell’evento RMServices.

La tappa del live tour a Parcocittà sarà condotta da Nanny Show, alias Nando Pagliara, e verrà trasmessa in diretta streaming da Radio Irene a partire dalle ore 17. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su www.parcocittafoggia.it

MISURE ANTI COVID - A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all'aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...