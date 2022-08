A San Vito sotto le stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Hai mai trascorso la Notte di San Lorenzo in aperta campagna? Con noi, a Chieuti, potrai farlo e per di più in un luogo speciale per la nostra piccola comunità. Vogliamo far riscoprire la bellezza della piccola Chiesetta di San Vito che tante volte ha accolto le devozioni dei nostri antenati. Non è stata casuale la scelta di questo luogo, da parte del parroco e del gruppo parrocchiale, organizzatori dell'evento, poiché la Chiesetta ha recentemente partecipato al "Bando Pnrr per la rivalorizzazione delle chiese e dei paesaggi rurali".

È importante tenere viva la nostra identità, tenendo vivi i nostri luoghi. Un'identità molto forte quella della nostra comunità che ricordiamo essere una delle poche con "minoranza linguistica" ossia quella arbrëshë; il nome di questo evento è tradotto sia in dialetto "A Ssandë Vìtë sòttë aî stèllë" sia in arbrëshë "Shëndë Vitë ndën illëzat", per valorizzare anche questo nostro patrimonio.

Come ogni festa che si rispetti, ovviamente, sarà possibile degustare buon cibo, bere dell'ottimo vino locale, stare in bella compagnia.... il tutto, chiaramente, incorniciato da un meraviglioso cielo stellato. Quindi non prendere impegni, ti aspettiamo il 10 agosto alle 20:30, a Chieuti alla Chiesetta di San Vito. (scan QRcode) Magnë, vìvë e vvìdë 'i Stelle!