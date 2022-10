Al via la 12esima edizione del San Severo Winter Jazz Festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Finita l’estate, tempo di peregrinazioni musicali in terre vicine o lontane, rieccoci di nuovo, puntuali come sempre, a rendervi noto il programma del San Severo Winter Jazz Festival, Rassegna Artistica Internazionale, la XII Edizione 2022/23 prodotta dallo Spazio Off di Paola Marino, in collaborazione con l’Associazione No-Profit 'Amici Jazz San Severo' che giunge il prossimo anno al suo intenso 29° compleanno - oltre 350 stupefacenti concerti proposti in città con artisti di indiscussa fama internazionale con la direzione artistica di Antonio Tarantino.



Sei ardite proposte di un festival che incuriosisce tanto anche se lontano dai riflettori delle grandi kermesse jazzistiche del Belpaese, ma così vicino alle pulsazioni e alle ramificazioni che la musica di ricerca può assumere oggi: ricettiva e interdisciplinare, contemporanea e contaminata, fresca, giovane.



Artisti provenienti da ogni angolo del mondo: Argentina, USA, Giappone, Turchia, già noti o che si stanno facendo conoscere accanto a nomi ancora tutti da scoprire e nuovi accostamenti a tenere alta l’attenzione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



INGRESSO ORE 21,00

CONCERTO ORE 21,30



I CONCERTI AVRANNO LUOGO PRESSO LO SPAZIO OFF - SEDE DEL SAN SEVERO WINTER JAZZ

PIAZZA SAN FRANCESCO, 12

SAN SEVERO [Fg]



INFO E PRENOTAZIONI:

348 04 22 174 - Associazione Amici Jazz San Severo

342 10 38 402 - Spazio Off San Severo



Concerto d’apertura, venerdì 4 novembre, con il Tres Latin Jazz, effervescente trio argentino composto da Nahuel Bailo al piano, Federico Hilal al basso elettrico e Daniel Corrado alla batteria.



A dicembre, secondo appuntamento di grande rilievo artistico, da New York la suadente voce di Lauren Henderson. Nella sua voce calda e intima, si sentono influenze jazz, swing, ma anche dei popoli caraibici discendenti della "diaspora africana".



A gennaio, riflettori accesi sul jazz made in Capitanata. Di scena il trio del pianista Antonio Simone con il suo disco d’esordio “On My Path” insieme a Angelo Verbena al contrabbasso e Marcello Spallucci alla batteria. Per questo evento avremo il piacere di ospitare Alceste Ayroldi, noto critico musicale della rivista specializzata “Musica Jazz” per presentarci il talentuoso giovane pianista Antonio Simone e del suo disco d’esordio.



Altra grande novità di questa rassegna a febbraio, il giovane pianista di Istanbul: Hakan Basar, in trio con Paolo Benedettini al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. Area di ricerca a cavallo tra musica della tradizione afroamericana e improvvisazione.

Hakan Basar se pur giovanissimo, ha attratto su di sè l’attenzione di tutto il mondo e ha incontrato nomi come Ron Carter, Russell Malone, Eddie Gomez, Donald Vega, Jimmy Haslip, Will Kennedy, Chick Corea, con cui ha avuto la possibilità di fare un workshop prima del concerto al Festival Jazz di Istanbul nel 2017. Dopo questo incontro, le opinioni di Chick Corea che ammirano il talento di Hakan sono le seguenti: 'La releve est assurée'.



Ancora jazz internazionale a marzo, dal Giappone la grande pianista Sumire Kuribayashi in duo con Giuseppe Bassi al contrabbasso per presentarci il loro ultimo lavoro discografico prodotto in Giappone 'I Will Touch You'. Duo di grande interplay, frutto di una assidua frequentazione musicale e personale, due figure artistiche che si stanno fortemente caratterizzando nel panorama internazionale per aver ognuno trovato nell’altro un partner ideale per esplorare nuovi percorsi a cavallo tra scrittura e improvvisazione.



Ultimo appuntamento in aprile con lo straordinario quartetto del chitarrista Francesco Mascio per presentarci 'My standards' – disco di recente uscita. Un titolo sorprendente perché il noto quartetto(non) suona gli Standard Jazz ma brani di sua composizione. Una tessitura musicale nel tempo e fuori dal tempo in un’interazione tra forme espressive della contemporaneità emersa grazie anche al talento dei suoi compagni di viaggio: Alberto La Neve al sax, Nicola Scagliozzi al contrabbasso e Domenico Benvenuto alla batteria.



Sei straordinari appuntamenti, originali e innovativi nella scelta di formazioni dell’effervescente panorama mondiale della musica jazz, europeo e giovani talenti pugliesi, con sonorità trasversali, un programma ricco di performance di assoluto livello artistico internazionale che mira a soddisfare l’esigente pubblico di appassionati di musica jazz di tutta la Capitanata e fuori provincia, proteso anche ad incuriosire i neofiti ed inserirsi nella sofisticata tradizione culturale della città.