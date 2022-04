San Severo Winter Jazz festival: tributo a Dexter Gordon con il Go_Dex Quartet di Pasquale Iannarella

Unesco - Sabato 30 Aprile 2022 ricorre il 10° anniversario della celebrazione International Jazz Day.



Nata nel 2011 da un’idea del pianista jazz e ambasciatore di pace dell'Unesco Herbie Hancock, è riconosciuta nei calendari dell'Unesco e delle Nazioni Unite "per mettere in risalto l'Arte e la Cultura della Musica Jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutti gli angoli del globo". Viene quindi celebrata in tutto il mondo il 30 di aprile di ogni anno e presieduta da Hancock e dal Direttore Generale dell'Unesco.



San Severo Winter Jazz Festival celebrerà l’International Jazz Day con un grande evento a conclusione della sua XI^ Edizione 2021/22 promossa dallo Spazio Off in collaborazione con l'Associazione "Amici Jazz San Severo"



Ospite di quest’ultimo straordinario appuntamento il “G o_Dex” Quartet del sassofonista Pasquale Innarella, con un tributo ad una delle figure più carismatiche della storia della Musica Afroamericana: Dexter Gordon - soprannominato Long Tall Dexter e Sophisticated Giant.



Pasquale Innarella: tenor sax

Paolo Cintio: piano

Leonardo De Rose: bass

Giampiero Silvestri: drums



Con Go_Dex, Pasquale Innarella ripercorre la storia musicale e il repertorio di Dexter Gordon, il sophisticated giant, che ha attraversato con la sua andatura dinoccolata l’intero dopoguerra del jazz.



Go_Dex è un termine fortemente legato al sassofonista Dexter Gordon. Infatti, “Go” è il titolo che lui stesso dà ad un suo bellissimo disco.



Il quartetto nasce dall’idea di Innarella di omaggiare il grande sassofonista afroamericano particolarmente stimato e amato da tutti i musicisti di jazz e molto conosciuto come grande interprete di appassionanti brani eseguiti con il sax tenore.



Innarella, storico musicista di jazz da sempre appassionato e rapito dal linguaggio fluido e melodico del suo sax tenore, ha deciso di mettere in piedi un quartetto che rilegge in chiave moderna, superando lo stereotipo del linguaggio dell’hard bop, le musiche di Dexter Gordon pur rispettandone fortemente l’impronta.

L’Idea di conservare la formazione classica del quartetto formato da sax tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria è stato pensato proprio per avere l’ancoraggio timbrico all’idea musicale di Dexter, anche se non è questo l’unico aspetto di conservazione.



Il quartetto affronta le partiture del Maestro con libertà ritmica, armonica e melodica e offre un’aria di agilità nel muoversi all’interno delle strutture armoniche sia per i brani di ambito tonale che di brani con strutture modali, non disdegnando affatto incursioni nel linguaggio free.



Il Go_Dex Quartet crea un ottimo rapporto empatico con il pubblico sia sulle ballads sia sui brani ritmicamente più sostenuti, il tutto sempre orientato alla fruibilità del risultato finale della musica proposta.

I 4 esperti musicisti dialogano tra loro creando un mood fresco e ricco di energia coinvolgente.



Pasquale Innarella,

compositore e didatta, nasce nella vicina Irpinia, Lacedonia (AV) il 1.10. 1959.

Attualmente viene considerato fra i primi dieci sassofonisti italiani. Determinante per la sua crescita musicale la frequentazione di Mario Schiano, uno dei più grandi sassofonisti e improvvisatori del nostro jazz. Una strada non facile e nemmeno ovvia quella di Pasquale appassionato di Archie Shepp, dei collettivi di Chicago e della musica di Charlie Mingus. Negli anni ha suonato in importanti festival jazz nazionali ed internazionali in svariate formazioni in duo, trio, quartetto. Una “vita musicale spericolata” dove la curiosità, la voglia continua di provarsi , di spostare l’asticella sempre più in alto alla ricerca del proprio stile, una ricerca che per i grandi dura una vita.



Tanti i musicisti con i quali ha diviso il palco: Keith Tippett, Julie Driscoll, Barre Phillips, Evan Parker, Hamid Drake, Gunther Schuller, Daniel Studer, Roberto Ottaviano, Paolo Fresu, Giancarlo Schiaffini solo per citarne alcuni.



Ben venti gli album della sua discografia pubblicati fino ad oggi.

Ha partecipato e partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive, Rai, In modo particolare alle trasmissioni dedicate al Jazz di Rai Radio 3, trasmissioni effettuate con varie formazioni, dal Duo alla big band Mondo Rà.

Ha partecipato e partecipa ad incontri di poesia contemporanea creando empatia tra parola e musica con Valentino Zaichen, Franco Arminio, Vittorino Curci, Sergio Zuccaro, Maria Teresa Ciammarugoni, Florindo Fiore.



