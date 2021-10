Tutto pronto per la 11esima edizione del Winter Festival: San Severo diventa epicentro del Jazz in Capitanata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tutto pronto e riflettori accesi sulla imminente edizione del San Severo Winter Jazz Festival che, dopo un anno di interruzioni dovute all'emergenza Covid, riprende il suo cammino grazie allo Spazio Off di Paola Marino, la sua XI produzione, in collaborazione con l'Associazione No-Profit "Amici Jazz San Severo" attiva sul territorio, e non solo, da 27 anni e la direzione artistica di Antonio Tarantino.

Il silenzio forzoso dello scorso anno impedì la celebrazione dei 100 anni della nascita di Charlie Parker, i 30 anni dalla scomparsa di Dexter Gordon, i 40 di Bill Evans, colonne portanti e pagine straordinarie della storia della musica afroamericana.

“Questa XI Edizione – dice Antonio Tarantino - rappresenta per tutti noi il simbolo della ripartenza. Ripartenza coraggiosa ma anche storica. Al momento, con il silenzio del Giordano in Jazz di Foggia, il San Severo Wjf diventa l'epicentro e unica sede della Musica Jazz in Capitanata, senza alcun contributo pubblico ma con il solo sostegno degli abbonati. Ricominceremo con sette straordinari appuntamenti, originali e innovativi nella scelta di formazioni dell'effervescente panorama mondiale della musica jazz, europeo e giovani talenti pugliesi, con sonorità trasversali, un programma con sette performance di assoluto livello artistico internazionale che mira a soddisfare l'esigente pubblico di appassionati di musica jazz di tutta la Capitanata e fuori provincia, proteso anche ad incuriosire i neofiti ed inserirsi nella sofisticata tradizione culturale della città. Voglia di ripartire insieme, con il vostro sostegno per promuovere iniziative di tale spessore che in questi anni hanno dato e continuano a offrire lustro al nostro territorio ed il vanto di aver ospitato artisti che hanno scritto la storia del jazz. Confidiamo quindi, come per i precedenti anni, nel vostro sostegno a sottoscrivere l'abbonamento per la stagione in corso”.

Il primo evento in programma, Venerdì 29 ottobre, è fuori abbonamento ma con ingresso gratuito per i possessori di abbonamento della passata edizione. I concerti si terranno presso lo Spazio Off Piazza San Francesco 11 - San Severo . POSTI LIMITATI e, per accedere ai concerti, come da circolare del Ministero della Salute, è obbligatorio la prenotazione ed esibire il green-pass o attestazione negativa tampone effettuato entro le 48 ore la data dell'evento. Ingresso Ore 21,00 Concerto Ore 21,30 Per i partecipanti agli eventi, prima o dopo il concerto serale, è possibile degustare la cucina dello Spazio Off con uno sconto del 5%.

INFO E PRENOTAZIONI: 348 04 22 174 - Associazione Amici Jazz San Severo 342 10 38 402 –

Spazio Off Programma

Venerdì 29 Ottobre: Israel Varela "The Labyrinth Project" Israel Varela: drums, voice & live electronics Florian Weber: piano Michel Benita: double bass

Venerdì 1 Dicembre: The Legendary Johnny O' Neal Trio Johnny O'Neal: piano & voice Mark Lewandowski: double bass Itay Morchi: drums

Venerdì 17 Dicembre: Rocco Iocolo Project "Tangargan" Rocco Iocolo: sax Attilio Rispoli: guitar Giuseppe Marino: drums Daniela Mastromatteo: voce recitante

Venerdì 14 Gennaio: Pasquale Innarella "Go_Dex Quartet" Pasquale Innarella: tenor sax Paolo Cintio: piano Leonardo De Rose: double bass Giampiero Silvestri: drums

Venerdì 18 Febbraio: Fabrizio Savino "The Rising Sun" Fabrizio Savino: guitar Aldo Capasso: bass Dario Congedo: drums - Venerdì 11 Marzo: Pekka Pylkkanen 4tet "Nu Bottega" Pekka Pylkkanen: alto & soprano sax Roberto Tarenzi: piano Francesco Puglisi: bass Marco Valeri: drums

Venerdì 1 Aprile: Champian Fulton Trio Champian Fulton: piano & voice Lorenzo Conte: double bass Joris Dudli: drums Dir.Art. San Severo Winter Jazz Festival Presidente Associazione No-Profit "Amici Jazz San Severo