San Severo Winter jazz fest tra letteratura e musica

SAN SEVERO WINTER JAZZ FEST

Spazio Off in collaborazione con

Associazione “Amici Jazz San Severo” – 1994/2024 XXX In Jazz

Piazza San Francesco, 12 – San Severo



VENERDI 15 DICEMBRE



Duplice Evento : Letteratura e Musica Jazz

ORE 21,00

Presentazione con l’autore Alceste Ayroldi. :

“ Fatti e Misfatti Dell’Industria Musicale Italiana ”



Il nuovo libro del critico musicale, saggista, docente e veejay ALCESTE AYROLDI , con il contributo di Fiorenza Gherardi De Candei, già ospite in passato della rassegna artistica internazionale per presentare BAM [Black American Music] , l’eccellente libro di Nicola Gaeta, la nota firma e critico musicale del mensile “Musica Jazz”.



Alceste Ayroldi è una delle figure di riferimento del panorama jazz italiano. Con questo nuovo libro, racconta e mette in evidenza i funzionamenti e malfunzionamenti del sistema dell’industria musicale italiana attraverso una serie di interviste a tanti operatori del settore come Claudio Angeleri, Claudia Barcellona, Luca Conti, Alessandro Fedrigo, Gianna Fratta, Giovanna Mascetti, Stefano Mastruzzi, Alessandra Micalizzi, Simona Parrinello, Giordano Sangiorgi, Gianluca Testani, Riccardo Vitanza.



Ayroldi vanta una lunga collaborazione con la rivista Musica Jazz, con Jazzitalia e altre riviste e, nella sua carriera, ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale come Pat Metheny, George Benson, David Bowie, Ringo Starr, Santana, Brian Ferry, Billy Cobham, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, e tanti altri ancora. E’ coordinatore artistico del Multiculturita Europe Contest, insegna presso il Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland, l’Università di Palermo, l’Art Village di Roma e collabora stabilmente con Rete Due della Radio Svizzera Italiana.



A seguire, concerto del SUBCONSCIOUS TRIO .



Per la prima volta, il San Severo Winter Jazz Fest si tinge di rosa con un trio jazz tutto al femminile : MONIQUE CHAO pianista e vocalist taiwanese, VICTORIA KIRILOVA contrabbassista bulgara e FRANCESCA REMIGI batterista italiana - una delle punte di diamante della Nouvelle Vague del jazz mondiale.



Taiwan, Bulgaria, Italia: tre diverse origini per tre brillantissime musiciste e compositrici che si sono conosciute studiando al conservatorio di Milano nel 2015 e hanno poi deciso di lavorare insieme.

Presenteranno il loro disco d’esordio “Water Shapes” - pubblicato il 24 giugno 2022 dall’etichetta discografica Da Vinci Publishing. Lavoro che ha riscontrato ampio successo di pubblico e vasta eco dai media e dalla critica musicale, tra cui l’interessante intervista di Alceste Ayroldi pubblicata su “Musica Jazz” a gennaio scorso ed affermare che: “il loro disco d’esordio è stata una delle opere più interessanti del 2022” -



Finalista del premio Isio Saba 2022, si esibisce in numerosi festival e club, come JAZZMI, Lucca Jazz Donna 2022, Empoli Jazz Festival 2022, Firenze Jazz Festival 2022, Sterrrn Festival 2022 (Graz), Zwe (Vienna), Tunnel (Vienna), PianoCity 2019, Milestone,… amalgamano influenze musicali disparate, provenienti dal lascito culturale dei diversi Paesi d’origine.



Un gruppo eterogeneo per provenienza, ma coeso musicalmente a tal punto da esprimere sia performance singole di alto livello, sia una sinergia dell'ensemble degna di formazioni ben più "navigate".



Il grande merito del risultato è certamente da cercare nel talento che le tre musiciste mettono a disposizione del gruppo. Un jazz moderno, attuale, composto e suonato con grande armonia, che potrebbe essere inserito nel solco del mainstream contemporaneo, ma con elementi di ricerca stilistica orientati anche verso l'avanguardia e con influenze di derivazione fusion e world music.



Un "impasto" davvero di notevole effetto, da non perdere.



Antonio Tarantino

Dir.Art. San Severo WJF



