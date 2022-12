Il jazz bianco e nero di Elio Coppola con Lauren Henderson

SAN SEVERO WINTER JAZZ FEST

Rassegna Artistica Internazionale



Sabato 10 Dicembre - Ore 21,30

Il Jazz Bianco e Nero di



ELIO COPPOLA trio

meets

LAUREN HENDERSON



Lauren Henderson: voice

Elio Coppola: drums

Antonio Caps: piano

Antonio Napolitano: double bass



SPAZIO OFF @ ASSOCIAZIONE AMICI JAZZ SAN SEVERO

Piazza San Francesco, 12 – San Severo

Info e Prenotazioni:

348 0422174 - Amici Jazz S.Severo

342 1038402 - Spazio Off



La voce calda e intima di Lauren Henderson, con influenze jazz, swing, ma anche dei popoli caraibici discendenti della "diaspora africana". con il suo caratteristico timbro ipnotico ed una tecnica impeccabile ci regalerà, insieme al funambolico batterista Elio Coppola ed il suo trio, una serata che ogni performance jazz richiede.



Nata a Boston - originaria del Massachusetts - è cresciuta musicalmente a New York e grazie alle sue radici caraibiche, riesce a fondere l’idioma del Jazz afroamericano con le sonorità e la passionalità della musica latina. Capacità che si riflette particolarmente sia nella scelta dei brani di tradizione, sia nella composizione di musiche originali.



Nonostante la sua giovane età, si è esibita in alcune dei più prestigiosi jazz club americani ed europei tra i quali il Blue Note, il Minton’s Playhouse, il Birdlland di New York, il B-flat di Berlino, l’Harlem di Barcellona, collabora con molti nomi della scena internazionale oltre ad aver già all’attivo grandi tour europei toccando Italia, Spagna, Germania, Belgio, Polonia, Norvegia, Russia, Messico e Sud Africa, dove è spesso acclamata come una vera e propria Rising Star del jazz mondiale.



Definita dal New York Times "somewhere between a comforting whisper and a cogent declaration" e Il Downbeat Magazine l’ha definita "nuova cantante vibrante" .



Ha pubblicato nove album e un EP attraverso la sua etichetta Brontosaurus Records.

Il suo ultimo album MUSA (2021), è stato citato dal Financial Times, battendo la Top 5 delle classifiche jazz e la Top 40 della classifica jazz di fine anno (2021) e disco più ascoltato dell'anno.



Il concerto è proprio un incontro tra un'interprete d'eccezione e un talentuosissimo trio composto da grandi musicisti. Per questo ennesimo tour europeo, la Henderson sarà accompagnata nel suo viaggio musicale dal trio di Elio Coppola, il funambolico batterista e leader di questo progetto che appena trentaseienne, si sta facendo già prepotentemente strada nel panorama italiano ed internazionale della musica jazz. La sua preparazione ed il suo sound poderoso ed incisivo ne fanno uno delle nuove leve del jazz internazionale. I suoi “ ritmi ” hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Dave Kikoski, Ronnie Cuber, Enrico Rava solo per citarne alcuni e si è esibito nei templi sacri del jazz mondiale dal Birdland - Jazz at Lincoln Center di New York al Duc Des Lombardes di Parigi ed al Blue Note di Milano, passando per il Messico e la Florida. Recentemente di ritorno da NYC si è esibito con grandi nomi del panorama jazz newyorkese allo Small, lo Smog e al Cafe Bohemia di Manhattan dove Art Blakey, Charles Mingus e tante altre legende hanno suonato ed inciso storici dischi.



La band è completata da Antonio Caps al piano, già al fianco di musicisti di indubbio spessore come Ronnie Cuber, Jerry Weldon, Joe Magnarelli ed il solido Antonio Napolitano al basso senza dubbio uno dei musicisti più virtuosi in Italia e non solo.



Una formazione di grande eleganza, ma non di meno piena di energia e con un irresistibile swing: una formula magica che regalerà una serata indimenticabile.