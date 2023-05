San Severo, torna la festa della Madonna del Soccorso

San Severo è in fermento. Manca, infatti, solo una manciata di ore all’inizio dei festeggiamenti in onore della Santa patrona, la Madonna del Soccorso.

Si inizia sabato 13 con il progetto ‘Divini sapori’. Alle 10 passeggiata culturale alla scoperta del centro storico sanseverese con ritrovo dinanzi alla galleria d’arte moderna ‘Luigi Schingo’, in corso Giuseppe Garibaldi. Alle 12 in galleria sarà inaugurata la mostra fotografica su ‘Riti e Tradizioni dell’Alto Tavoliere’ che sarà visitabile sino al 4 giugno. Dalle 20 la Palazzina Liberty in piazza Tondi sarà ‘teatro’ della disfida del pancotto, uno spettacolare show cooking che metterà a confronto la chef locale Maria Pia Di Giuseppe con lo chef-influencer Dino Perrone. La sfida gastronomico-culinaria sarà condotta da Nick Difino, food reporter e conduttore televisivo.

Venerdì 19 alle 20 in piazza Carmine si esibirà l’orchestra spettacolo ‘La Mmuina’. Sabato 20 in piazza Municipio si terrà il concerto dell’orchestra di fiati ‘Città di San Severo’, che si esibirà alle 11 in un matinée concerto sinfonico dedicato al maestro Nicola Franconi, fondatore nel 1968, della associazione culturale bandistica ‘Città di San Severo’. Domenica 21 alle 20.30, sempre in piazza, concerto lirico sinfonico dell’orchestra diretta dal maestro Antonello Ciccone. Gli eventi si concluderanno il 23 con il concerto musicale organizzato dalla Arciconfraternita Maria Santissima del Soccorso di San Severo.

La Festa Maria SS. del Soccorso quest’anno è stata inserita dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (MIC) nel Progetto ‘Legami intangibili nei paesaggi festivi’ che prevede la realizzazione di una mostra fotografica degli scatti dell’edizione 2023 della festa patronale.