Riparte la stagione al Teatro Verdi di San Severo

Non delude le aspettative neanche quest’anno il cartellone della stagione di prosa 2023/2024 del Teatro Verdi di San Severo. 18 gli spettacoli (compresi due concerti fuori abbonamento) che da ottobre ad aprile porteranno nel centro del Tavoliere grandi nomi del panorama teatrale e musicale italiano.

“Sul palcoscenico del Teatro Verdi – hanno dichiarato il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – i protagonisti della prossima stagione teatrale garantiranno ancora una volta una programmazione di eccellenza con una serie di serate tutte da vivere. Grazie, come sempre, al Teatro Pubblico Pugliese per averci affiancato nella predisposizione di una offerta culturale altissima per l’affezionato pubblico del Verdi sempre più esigente”.

Per gli abbonati il 2 novembre saliranno sul palco Giuseppe Zeno ed Euridice Axen che affronteranno a teatro un adattamento a firma di Marcello Cotugno di ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’ di Lina Wertmüller. Il 16 novembre arriva a San Severo lo show di Francesco Chiccella dal titolo ‘Bis!’, un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, il maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

Il 24 novembre l’Associazione Culturale Musicale porterà in scena ‘La Traviata’ diretta dal sanseverese Antonello Ciccone. La Produzione si avvarrà della preziosa collaborazione del Coro e Orchestra Apulia e del ‘Bitonto Opera Festival’. Domenica 3 dicembre è in programma il secondo concerto fuori abbonamento con Mario Biondi che proporrà i suoi brani più noti e presenterà quella che sarà la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni dei brani inseriti nell’album. Il 15 dicembre, sempre fuori abbonamento, Angelo Duro con ‘Sono cambiato’ in cui il protagonista fa sapere con una scritta a caratteri cubitali di essere cambiato e non essere più quello di una volta facendo sorgere dubbi e curiosità nel pubblico.

L’anno nuovo inizia il 9 gennaio con una produzione tutta pugliese: l’attore Michele Di Virgilio porta in scena ‘Cafoni. Un racconto musicale’ liberamente tratto dal libro ‘Uomini e Caporali’ di Alessandro Leogrande ispirato ad una storia vera, quella dell’omicidio di un bracciante polacco nelle campagne di Capitanata. Il testo, ironico e graffiante - sostenuto da musiche popolari originali suonate dal vivo da 4 musicisti che accompagnano, facendo da metronomo, le parole dell’attore - è un omaggio ai cafoni di ieri e di oggi uniti da un triste destino di povertà e miseria.

Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro il 16 gennaio propongono al pubblico ‘Il malloppo’, un testo degli anni Sessanta che lanciò il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon. Il 25 gennaio torna l’attore pugliese Emilio Solfrizzi con Carlotta Natoli nello spettacolo ‘L’Anatra all’arancia’, una commedia capace di trascinare lo spettatore in un vortice di battute sagaci.

Il 13 febbraio con ‘L’alfabeto delle emozioni’ lo scrittore Stefano Massini porterà il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

Il 25 febbraio l’associazione culturale Radas ripropone il ‘Gran Gala Internazionale della danza’ giunto alla quarta edizione. Si tratta di un progetto di portata internazionale nato dalla collaborazione tra I.D.A. International Dance Award e l'Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo. Il 28 febbraio ci sarà il primo live di Stefano De Martino ‘Meglio stasera’, uno spettacolo che è un quasi one man show per trascorrere un paio di ore spensierate a teatro e conoscerlo meglio.

Una delle voci più amate dal pubblico italiano e internazionale, Francesco Pannofino sarà a San Severo il 3 marzo con ‘Chi è io?’, la nuova commedia scritta da Angelo Longoni. È la storia di uno psicoanalista allo sbando, un intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società che si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui lo spaesamento è comico e inquietante.

Sempre a marzo, il 15, Ascanio Celestini con il suo spettacolo ‘L'asino e il bue’ racconta il san Francesco di oggi, che trova i propri personaggi in strada, tra le case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede. Il 23 ci sarà Edoardo Leo in ‘Ti racconto una storia’, un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica.

Il 7 aprile Giuliana De Sio e Alessandro Haber con il pugliese Paolo Sassanelli e la regia di Pierpaolo Sepe portano in scena ‘La signora del martedì’, un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Il 13 aprile nel Teatro Verdi il concerto del musicista sanseverese Luca Di Luzio Quartet con ‘Globetrotter project’, uno spumeggiante quartetto internazionale che brilla per tecnica, virtuosismo e creatività, tutto al servizio della musica.

La stagione si chiude il 23 aprile con Sergio Rubini e Daniele Russo in ‘Il caso Jekyll’. “Nello spettacolo - si legge nelle note di regia - ci siamo svincolati dallo ‘strano’, dal tema ?loso?co del doppio, del con?ne tra il bene e il male, dal faustiano ‘andar contro le leggi divine’, temi di cui a prescindere è intrisa la materia, per dirigerci in un percorso investigativo, che accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story”.

La vendita degli abbonamenti partirà martedì 3 ottobre al botteghino del Teatro Comunale ‘Giuseppe Verdi’.