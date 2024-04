Peppe Servillo omaggia Lucio Dalla al Teatro Verdi di San Severo

Peppe Servillo porta al Teatro Verdi di San Severo lo spettacolo ‘L’anno che verrà’. Nel cast anche il saxista Javier Girotto e il pianista Natalio Mangalavite. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 21 all’interno della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’. Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 3291286673 e 3486628775.

‘L’anno che verrà’. Si tratta di un omaggio all’indimenticato Lucio Dalla, un racconto di come il cantautore bolognese sapesse indagare il futuro con le sue canzoni. Canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A Servillo, Girotto e Mangalavite il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.

Peppe Servillo. Voce degli Avion Travel, teatrante e attore impegnato, autodidatta. Nel 1992 il gruppo pubblica il cd ‘Bellosguardo’ e dopo la tournee italiana dello spettacolo decide di partecipare al Festival di Sanremo con la canzone ‘Dormi e Sogna’ vincitrice del Premio della critica e della giuria di qualità. Da qui inizia la collaborazione con Peppe Vessicchio: insieme compongono ‘Sogno’ interpretata da Andrea Bocelli. Dopo la vittoria a Sanremo, il debutto al cinema e nel 1999 comincia la sceneggiatura del cortometraggio ‘Tipota’ diretto da Fabrizio Bentivoglio. Servillo poi recita nel dramma ‘Domenica’ di Wilma Labate nelle vesti di un commissario, nel 2003 in ‘La Felicità non costa niente’ di Mimmo Calopresti e in ‘Quijote’ diretta da Mimmo Paladino, dove interpreta il protagonista.