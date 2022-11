Don Tonino Bello, il profeta in pace raccontato dal suo successore

Il libro Testimone e maestro di virtù. Il cammino cristiano di don Tonino Bello, scritto da Sua Ecc.za Mons. Domenico Cornacchia, dal 2016 Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, offre in modo chiaro ed efficace una panoramica completa sulla figura di don Tonino, autentico testimone di profezia evangelica e straordinario esempio di comunione tra fede cristiana e intelligenza sociale dei segni dei tempi. Un uomo che ha donato tutto sé stesso al servizio degli altri, diventato con il passare degli anni un vero e proprio modello, capace di stimolare alla conversione e alla ricerca del vero senso della vita. Il saggio, che può definirsi un tributo alla conoscenza di don Tonino, si propone di far comprendere appieno l’aspetto spirituale del Vescovo “della preghiera e dell’azione”, la cui ricchezza del pensiero non sente assolutamente il trascorrere del tempo. Le Cantine d'Araprì in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana, a Libreria Orsa Minore e la Diocesi di San Severo organizza un incontro con sua Ecc.za Mons. Domenico Cornacchia, che aiuterà i partecipanti non solo a conoscere più da vicino qualche aspetto della personalità di don Tonino, ma anche a comprendere che egli è stato anche un vero e proprio profeta di pace, tematica quanto mai attuale nell’odierno contesto internazionale purtroppo segnato dal ritorno della guerra in Europa, con tutto il suo portato di violenza e lutti.

Interviene: S.E. Mons. Checchinato - Vescovo di San Severo

Modera l'Avv. Lozupone Francesco

Lunedì 5 Dicembre ore 19.00 Sala ArCa Via de Troia 12