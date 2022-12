Natale al Mat: laboratori e visite guidate gratuite

Anche in occasione delle festività natalizie 2022-2023, il Mat - Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo organizza diverse iniziative per grandi e piccini, come laboratori didattici e visite guidate tematiche, assicurando all’utenza aperture straordinarie nel corso di numerose giornate. Durante le festività natalizie, dal 23 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023, il Mat proseguirà l’attività anche nella sua ampia offerta culturale destinati ai più piccoli (bambini dai 5 agli 11 anni). Il Comune di San Severo promuove fortemente la programmazione culturale del Museo proponendo nuovamente la gratuità delle iniziative didattiche rivolte a tutta la giovane cittadinanza; così come sostenuto dal Sindaco Francesco Miglio, che segue la delega ai Servizi Museali, l’alto valore sociale ed educativo dei progetti museali è pienamente conforme all'azione programmatica dell'Amministrazione che ne riconosce la forte valenza culturale legata indissolubilmente allo sviluppo sociale e civile della comunità. È tra gli obiettivi priorati dell’Amministrazione attuare il potenziamento dell'offerta educativa del museo rivolta alle scuole ed ai minori al fine di rafforzare del senso di inclusione dell’utenza scolastica, di costruire l’identità storico-culturale da parte degli studenti e di promuovere la legalità nell’educazione dei bambini e dei ragazzi attraverso la conoscenza ed il rispetto del proprio patrimonio culturale”.

Lo staff del Mat propone una serie di Laboratori gratuiti dedicati al magico e fiabesco mondo del Natale, destinati a bambini dai 5 agli 11 anni, che permetteranno di trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della creatività. Di seguito, il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 23 dicembre 2022, ore 10:30-12:00. Natale a suon di pixel: il Natale rappresenta senz’altro il periodo più magico dell’anno in cui tutto prende luce e si colora di significato profondo. In questo laboratorio i bambini diventeranno loro stessi artefici di questa “magia natalizia” attraverso la tecnica del coding. Passo dopo passo, pixel dopo pixel, appariranno davanti ai loro occhi i simboli tipici del Natale.

Sabato 24 dicembre 2022, ore 10:30-12:00. ASPETTANDO GESÚ BAMBINO: la Vigilia di Natale porta con sé la trepidante attesa della nascita di Gesù Bambino e solitamente nelle case di molte persone ci si prepara a questo appuntamento realizzando il presepe, un gesto simbolico che aiuta ad immaginare cosa sia successo quella notte. L’attività consisterà nella realizzazione di un personalissimo presepe.

Martedì 27 dicembre 2022, ore 10:30-12:00. FEELING NEW YEAR: durante gli ultimi giorni dell’anno succede spesso di fare dei pronostici o comunque di fissare degli obiettivi che vorremmo raggiungere l’anno seguente. Questo laboratorio mira a far sì che ogni bambino si senta sicuro di sé, che creda nelle sue potenzialità e che capisca che molte volte i limiti sono presenti soltanto nella propria testa. I bambini saranno invitati ad esprimere un loro obiettivo mediante la realizzazione di un simpatico lavoretto, con la promessa che non rimanga un semplice desiderio bensì che diventi realtà!

Giovedì 29 dicembre 2022, ore 10:30-12:00. UN INCONTRO SPECIALE: avete mai assistito ad un “incontro tra anni”? Sicuramente la prima risposta che vi verrà in mente è negativa, eppure non è così; ogni anno, in realtà, assistiamo a questo incontro quando sta per scadere l’anno vecchio e ci prepariamo ad accogliere quello nuovo, nella speranza che sia migliore del precedente. Attraverso la lettura di una simpatica storia che vede protagonisti un vecchietto ed un ragazzino, i bambini saranno chiamati a svolgere un fumetto (storyboard) che raffiguri le fasi salienti della narrazione.

Venerdì 30 dicembre 2022, ore 10:30-12:00. CAPODANNO ON THE ROAD: il Capodanno rappresenta una delle feste più sentite e celebrate in tutto il mondo. Ogni Paese, tuttavia, ha i suoi usi e costumi per omaggiare l’arrivo del nuovo anno. In questo laboratorio i bambini andranno alla scoperta delle tradizioni presenti nel mondo legate a questa festa e realizzeranno degli accessori, tutti rigorosamente in rosso, come leggenda vuole, che poi indosseranno;

Mercoledì 4 gennaio 2023, ore 10:30-12:00. LA GENTIL SIGNORA: quest’anno il sacco della Befana porta con sé delle novità: i dolcetti ci saranno a patto che le si mostri gentilezza. Dopotutto è risaputo che questa simpatica vecchietta dia i doni ai bambini buoni, solo che quest’anno bisogna meritarseli più degli altri anni attraverso delle prove! In questo laboratorio ai bambini verrà chiesto di riempire il sacco della Befana con parole gentili e successivamente di rispondere ad un quiz a premi, a tema Epifania.

Giovedì 5 gennaio 2023, ore 10:30-12:00. TE LO DICO CON UN DONO: l’atto del donare qualcosa di sé ha sempre rappresentato uno dei gesti più nobili che l’individuo possa fare ad un suo simile. Il dono ha a che fare con qualcosa di molto importante. Chi dona sceglie l’oggetto come simbolo per trasmettere amicizia, stima e amore e dà senza riserve. Ed è proprio questo che i Re Magi fecero quando videro la Cometa: decisero di seguirla e di portare con sé dei doni da offrire ad un umile Bambino. Cosa rappresentano, però, questi doni? Qual è il loro significato più profondo? In questo laboratorio i bambini, con l’aiuto di diversi supporti, andranno alla scoperta di questi significati. I laboratori sono GRATUITI e la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA. Ogni adulto potrà prenotare per un solo bambino o per due, se la prenotazione è destinata a due fratelli. Per dare la possibilità a più bambini di poter partecipare alle iniziative natalizie del MAT, ogni bambino potrà partecipare a massimo due laboratori.

Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente al numero telefonico 0882.339611 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.30 / 17.30-20.30; il sabato, ore 18.00-21.00; la domenica e nei giorni festivi, ore 10.30-13.30-18.00-21.00.

Oltre ai laboratori, il MAT del Comune di San Severo ha organizzato APERTURE STRAORDINARIE con VISITE GUIDATE GRATUITE nelle giornate: - Sabato 24 dicembre 2022, ore 10.30-13.30 / pomeriggio chiuso; - Domenica 25 dicembre 2022, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00; - Lunedì 26 dicembre 2022, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00; - Sabato 31 dicembre 2022, ore 10.30-13.30 / pomeriggio chiuso; - Domenica 1 gennaio 2023, mattina chiuso / ore 18.00-21.00; - Venerdì 6 gennaio 2023, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00. Nei restanti giorni feriali, l’orario di apertura al pubblico del MAT è il seguente: ore 9.00-13.30 / ore 17.30-20.30. L’ingresso al museo è gratuito. Per informazioni: MAT Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo. Piazza san Francesco, 48 - San Severo (FG) - Tel. 0882.339611 - Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it