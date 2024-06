Al MAT di San Severo una estate di laboratori e visite guidate per bambini

Prezzo non disponibile

Con l’arrivo dell’estate, al MAT-Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo arrivano una serie di appuntamenti volti alla conoscenza della collezione archeologica permanente e una divertente attività ludico-didattica legata al mondo del fumetto.

Venerdì 28 giugno, mercoledì 3 e venerdì 19 luglio dalle 10 alle 12 ‘Una visita al MAT’, viaggio affascinante attraverso millenni di storia, che vedrà il suo inizio nell'era preistorica e il suo epilogo nell'età preromana con reperti di età Dauna.

‘Paperino 90’ invece è un divertente laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato al novantesimo compleanno di Paperino.I partecipanti, dopo un breve approfondimento per conoscere in modo più esauriente la storia e le caratteristiche del personaggio e del mondo dei paperi, realizzeranno un simpatico e colorato biglietto di auguri attraverso il quale esprimeranno tutto il proprio affetto nei confronti di Donald Duck. I laboratori si svolgeranno nei giorno 4, 18 e 25 luglio dalle 10 alle 12. Ogni bambino potrà partecipare a un solo laboratorio.

Le prenotazioni per entrambi gli appuntamenti sono aperte dalle 9 di lunedì 24 giugno fino ad esaurimento dei posti disponibili, contattando il numero 0882.339611 (segreteria MAT) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.