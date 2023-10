Al Gigà di San Severo 'Tante belle cose' di fotografi, scultori e pittori del territorio

Si chiama ‘Tante belle cose’ ed è la rassegna artistico-culturale che da venerdì 6 ottobre allieterà le serate del ‘Gigà coffee & wine’ di San Severo con una cadenza quindicinale. Ad esporre saranno fotografi, scultori e pittori del territorio.

Il primo appuntamento vedrà come protagonisti i cuccioli del canile locale, in bella mostra alla ricerca di un padrone grazie alle foto dei volontari dell’ENPA, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. La colonna sonora della serata sarà affidata agli Smoke & Cigarettes a partire dalle 21.

“Saremo al Gigà perché tante persone non conoscono la realtà del canile - spiega Giuliana, volontaria dell’ENPA - e i quasi 350 cani che vi vivono. Sono cani della collettività e nella collettività, fra la gente, li vogliamo portare. Sarà un'occasione per conoscere quello che facciamo, supportarci e, perché no, unirsi a noi per mettersi in gioco e dare una mano”.

A seguire esporranno, ogni due venerdì, Natascia Vocale (pittrice), Giovanni Stilla (fotografo), Pasquale Gambarelli (pittura digitale), Salvatore Tota(pittore e scultore), Silvestro Regina (pittore e scultore), Annarita Mastrogiacomo (fotografa), Lorenza Marchetti (pittrice), il Circolo Fotografico ‘Estate 1826’(collettivo fotografico), Olga Delle Vergini(pittrice), Andrea Iannarelli (pittore).

“Il progetto - afferma Enzo Tamalio, uno dei titolari - nasce dal desiderio di far emergere gli aspetti positivi del nostro territorio, troppe volte denigrato: dall’amore dei volontari dell’ENPA che si prendono cura dei cani sfortunati, al talento degli artisti del nostro territorio. Abbiamo dato spazio a sensibilità, stili e temi diversi. È un invito a immergersi nella bellezza: bere un caffè o degustare un calice di vino circondati dall’arte”.

“La nostra idea - aggiunge Rossella Delle Vergini, anche lei titolare del Gigà - è quella di creare un ambiente confortevole, dove poter passare il proprio tempo potendo scegliere se leggere un libro, guardare un’opera d’arte o chiacchierare con un amico. A questo, si unisce la voglia di dare voce e visibilità a tanta gente che come noi ha deciso di restare qui e di raccontarsi a modo suo tramite l’arte o la musica, elementi protagonisti di queste serate”.