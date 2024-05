A San Severo il giornalista Gianni Borsa presenta 'Scegliere l'Europa'

Si terrà lunedì 27 maggio alle 19.30 nell’auditorium della parrocchia Sacra Famiglia di San Severo, la presentazione del libro ‘Scegliere l’Europa’ di Gianni Borsa, giornalista e corrispondente dell’agenzia SIR da Bruxelles e presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana. A moderare l’incontro sarà don Leonardo Di Mauro, responsabile della CDAL. Previsto l’intervento anche del Vescovo Monsignor Giuseppe Mengoli.

‘Scegliere l’Europa’ (AVE Editore). Di fronte alle difficoltà ricorrenti della storia del processo di integrazione, alle crisi che spesso si sono rivelate occasioni di salti di qualità, ci vogliono energie molteplici e plurali. Ma ci vuole soprattutto la coscienza di un’opinione pubblica informata, attiva, consapevole e determinata. Saremo noi cittadini, eventualmente, a forzare la nascita di un’Europa più rispondente alla sua missione. L’Europa, del resto, non è – non è mai stata – un dato di fatto, un presupposto, una ovvietà, perché il senso dell’integrazione europea è nell’essere un progetto per il futuro, l’immaginazione di un percorso nuovo (dalla prefazione di Guido Formigoni).