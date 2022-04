Spazio Off - Associazione No-Profit "Amici Jazz San Severo

“Due super ospiti per il ritorno dei festeggiamenti in onore della nostra Celeste Patrona – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con una serata che promette tanta musica di grande qualità con due artisti conosciutissimi ed apprezzati dal nostro pubblico. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia Covid 19, la nostra Festa più attesa e desiderata ritorna con uno spettacolo elettrizzante che farà cantare e ballare tutti”.

Il Comune di San Severo è lieto di annunciare che nella serata di martedì 17 maggio in Piazza Martiri di Cefalonia verrà organizzato uno spettacolo con due ospiti di eccezione, Noemi e Gabry Ponte e con la partecipazione dei Dj di Radio Norba che presenteranno l'evento. La Direzione artistica è affidata a Carlo Gallo della Music Art Management.

Noemi e Gabry Ponte in concerto a San Severo: grande spettacolo in piazza per la Festa del Soccorso