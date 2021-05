San Severo non rinuncia alla Festa del Soccorso: "Addobbiamo balconi, vie, piazze e quartieri in segno di fede, tradizione e devozione"

L’associazione tradizione Fujente, in vista dei prossimi festeggiamenti patronali, dal 15 al 17 maggio, invita tutta la cittadinanza e le attività commerciali ed industriali della città di San Severo, ma anche i concittadini residenti fuori città che abbiano a cuore la Vergine del Soccorso, ad addobbare a festa le proprie abitazioni, i balconi, le vie, le piazze, i quartieri, i negozi, le ditte, in segno di fede, tradizione e devozione verso la patrona della città di San Severo, Maria Santissima del Soccorso.

Come associazione lanciamo l’idea di usare 'Batterie e rotelle pirotecniche Finte' create per l’occasione dalla cittadinanza, che riconducano alla tradizione. Per fare ciò, si potrebbero creare batterie con carte colorate plastificate (per ovvie ragioni metereologiche), con cannucce biodegradabili colorate, con carta rivestita con scotch colorato, con bicchieri di plastica colorati.

Insomma, in tempi di covid, per tramandare la tradizione, bisogna anche saperla inventare.Questa idea potrebbe coinvolgere anche i bambini in quanto potrebbero aiutare i genitori a preparare la batteria, così da essere felici ed immaginare di essere piccoli pirotecnici per qualche ora!

Attenzione: in caso di addobbi con batterie, le stesse non dovranno essere posizionate per strada (con picchetti e ad altezza uomo) ma sui balconi (singoli oppure da una parte all’altra della strada tenendo presente tutte le dovute precauzioni atte a non creare violazioni normative) ovvero nelle attività, per evitare che qualcuno pensi a veri e propri spettacoli di batterie alla sanseverese che creerebbero indubbiamente una infondata notizia attirante in loco diversa gente. E’ scontato che per il montaggio di queste finte batterie debba essere usato l’assoluto buon senso!

L’invito quindi, è rivolto a tutti al fine di addobbare come meglio si crede, l’intera città, anche coi più tradizionali festoni e coccarde. Questa Associazione sarà lieta di ricevere le foto degli addobbi al fine di creare un album fotografico che verrà pubblicato dopo la prossima Festa del Soccorso, sui propri social e sul proprio sito. Così facendo, questa iniziativa verrà archiviata negli annali della storia della Festa Patronale in Onore di Maria SS del Soccorso.

Le foto potranno essere inviate via telegram o whatsapp al numero 351.9286118 (Segreteria Associazione) oppure sulla pagina Facebook @tradizionefujente oppure via mail a tradizione.fujente@gmail.com entro lunedì 17 maggio 2021 per poi essere raccolte e pubblicate tutte assieme.