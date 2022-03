A San Severo la cerimonia di inaugurazione del parco e del monumento alla memoria delle vittime del dovere

Venerdì 18 marzo, alle 10, si terrà a San Severo la solenne cerimonia di inaugurazione del Parco e del Monumento alla memoria delle Vittime del Dovere. L’amministrazione comunale, su impulso dell'associazione vittime del dovere, ha pensato di dedicare un’area pubblica al sacrificio dei rappresentanti delle forze dell’ordine, forze armate e magistratura, caduti o rimasti invalidi, a seguito dello svolgimento di compiti istituzionali, anche di contrasto alla criminalità comune organizzata e al terrorismo. Inoltre, nel parco, frequentato in particolare da bambini e da giovani, avendo come destinazione urbanistica verde pubblico e attività sportive, è stato eretto un monumento, affiancato da un ulivo, che vuole celebrare gli uomini e le donne che si sono immolati per la nazione.



La realizzazione dell’opera è stata curata personalmente dal maresciallo dell’esercito italiano ruolo d'onore e vittima del dovere, Francesco Maratea, socio della onlus, il quale, ispirandosi al progetto di un monumento che l’architetto Marco Valsecchi, docente presso il Politecnico di Milano, aveva donato all’associazione, è riuscito a contestualizzare all’interno dell’area verde attraverso una personale interpretazione dell’idea originaria. Il monumento è in cemento armato ed è stato rivestito da lastre di pietra di Apricena bocciardata, donate dal consigliere regionale Paolo Dell’Erba.



Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno le autorità civili, militari e religiose locali, alcune scolaresche e i familiari delle vittime del dovere. L’evento prevede la partecipazione di un trombettiere della Banda musicale della Brigata meccanizzata “Pinerolo” dell’Esercito Italiano che suonerà il silenzio, e la deposizione di una corona d’alloro.