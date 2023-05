Invasione di Vespa a San Severo. Arriva il campionato turistico nazionale

Tutti in sella il 27 e il 28 maggio per il campionato turistico nazionale Vespa Club Italia a San Severo. Attesi, nella cittadina dell’alto Tavoliere, amanti della mitica due ruote da tutta Italia. Weekend, dunque, all’insegna di una vera e propria invasione dell’iconico scooter italiano.

Nata nell’immediato secondo dopoguerra dal fiuto dell’imprenditore Enrico Piaggio e dalla creatività dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, la Vespa (veicolo leggero ed economico) divenne in pochissimo tempo il simbolo dell’Italia che voleva ripartire. E nonostante lo scetticismo di molti, raggiunse un grandissimo successo anche all’estero, complice il film ‘Vacanze romane’ (1953) dove era la protagonista delle scorrazzate degli affascinanti Gregory Peck e Audrey Hepburn in giro per la Capitale.

Un dato su tutti: nel 2021, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 75 anni di vita, la Vesta ha raggiuntolo straordinario traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti. Commercializzata in 83 paesi, è oggi il veicolo a due ruote più famoso e amato al mondo.