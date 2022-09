San Severo si anima con il 'Beer&Food' Festival

La quarta edizione del San Severo Beer&Food Festival è ormai alle porte. La manifestazione avrà inizio il 30 settembre e avrà i suoi giorni chiave durante i giorni di sabato primo ottobre e domenica 2 ottobre.

Gli eventi sono stati organizzati da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e i sette CIV (centri integrati di via) con il patrocinio del Comune di San Severo.

Obiettivo centrale del Festival è lanciare un messaggio sull’importanza del commercio per le città. Le attività commerciali, infatti, animano i luoghi urbani, li rendono sicuri e possono fare da leva all’attrattività anche turistica. Per l’occasione, gli operatori commerciali della città di Andrea Pazienza prevedono anche l’arrivo di un pubblico dal territorio limitrofo.

“ViviAmolecittà è uno degli hashtag che la Confcommercio ha lanciato negli anni scorsi ed è importante che questo messaggio venga recepito con forza non solo dai cittadini, ma soprattutto dagli operatori commerciali e dalle amministrazioni locali. Il tema dell’integrazione tra pianificazione urbanistica e programmazione commerciale deve diventare centrale nelle nostre agende.

La manifestazione che si svolgerà a San Severo ha anche questo di buono: porta questo tipo di messaggio e cioè che l’integrazione tra commercio e città è fondamentale per lo sviluppo di quest’ultima. Infine, plaudo alla grande capacità dei nostri operatori commerciali di riunirsi, di fare squadra per questo progetto di animazione territoriale”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Damiano Gelsomino.

“Beer&Food Festival è una vera e propria festa che ha l’obiettivo di valorizzare non solo l’impegno degli imprenditori della città, ma di valorizzare la stessa San Severo. Il commercio è una leva per rendere attraente un luogo, per riunire anche chi non vive in città. Voglio ringraziare tutti i colleghi che si sono spesi in questi mesi per la realizzazione di questo festival che è giunto alla quarta edizione. Un traguardo importante che è il giusto riconoscimento alla capacità dei nostri imprenditori di mettersi insieme” – ha dichiarato Raffaele Mazzeo, presidente Confcommercio per la città di San Severo.

IL PROGRAMMA

Sono diverse le vie individuate per il San Severo Beer&Food Festival.

Via Tiberio Solis sarà la via degli stand dei produttori agroalimentari ed enogastronomici. Anche quest’anno particolare attenzione è stata data alla birra, bevanda per eccellenza per le serate in compagnia. Su corso Garibaldi sono previsti, invece, i food truck per le aziende di street food.

Si passa al divertimento in piazza Allegato con il calcio balilla vivente e con il simulatore di auto da formula Uno, ma vi è spazio anche per gli show cooking per tutti colore che amano il buon cibo.

Musica, invece, in largo Carmine dove è prevista la presenza di un palco per spettacoli e concerti musicali.

I bambini avranno invece il loro divertimento con gonfiabili e mascotte in Piazza Municipio e Piazza della Repubblica.

Una suggestiva ruota panoramica, infine, farà sognare i visitatori in Corso Garibaldi.