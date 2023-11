A San Severo cibo e cultura per la seconda edizione di 'Autunno in gusto'

Tutto pronto per la seconda edizione di ‘San Severo – Autunno in gusto’, l’appuntamento con mercatini e degustazioni con i migliori vini e oli extravergini, le eccellenze produttive del Territorio e i piatti della tradizione sanseverese, mostre, workshop, tour culturali. L’appuntamento è per il 9 e il 10 dicembre. Due giorni in cui sarà possibile anche fare visite guidate nel centro storico barocco, nelle cantine ipogee, al MAT Museo dell’Alto Tavoliere, al Teatro Verdi e in tutti i luoghi d’interesse storico-architettonico della città dei campanili. Non mancheranno musica, arte, teatro, iniziative per gli amanti delle due ruote.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Severo e dalla Regione Puglia per promuovere il saper fare di tante aziende agricole e agroalimentari ma anche per valorizzare la bellezza di edifici storici e luoghi insieme all’effervescenza artistica delle associazioni culturali.

“Un momento molto atteso della nostra programmazione enogastronomica d’autunno – commenta il sindaco Francesco Miglio – con San Severo che, per l’ennesima occasione, indosserà l’abito bello per ospitare visitatori e amanti del vino e dell’olio di qualità, del buon cibo. Una vetrina di straordinaria importanza con cui aggiungere un altro tassello al percorso di rivitalizzazione culturale ed economica che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo da tempo. ‘Autunno in gusto’ è un volano di straordinaria importanza e l’organizzazione sta lavorando alacremente per accogliere gli Ospiti nel solco di quella ospitalità che caratterizza la nostra comunità”.

“E’ un progetto che abbraccia le attività produttive ma anche il patrimonio architettonico e artistico – aggiunge l’assessore alla cultura Celeste Iacovino - che fa di San Severo un punto di riferimento in tutta la Puglia grazie al suo immense patrimonio barocco fatto di chiese, strade e palazzi gentilizi che, per l’occasione, accoglieranno i visitatori. Previsti tour e visite guidate al nostro patrimonio architettonico con il coinvolgimento delle scuole. Diversi anche i momenti culturali e artistici spalmati nella due giorni, come la mostra dedicata alla cultura attorno al vino, musica e il momento conclusivo di domenica con tanti appuntamenti, oltre a laboratori con le scuole in tema di turismo agroalimentare e dieta mediterranea”.

“Ci saranno le eccellenze del Territorio – conclude l’assessore alle attività produttive Felice Carrabba – che metteranno in vetrina il meglio delle loro produzioni. Dal vino Doc e Igp all’olio evo, alle produzioni conserviere a chilometro zero. Un menù variegato dove nostri produttori faranno degustare i loro prodotti. Insomma piazza Carmine si appresta a diventare l’agorà dove domanda e offerta della filiera del gusto s’incontrano. Ecco perché questo evento ha tanti obiettivi da raggiungere”.

Per chiedere informazioni è attivo il numero 3886510656.