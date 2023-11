A San Paolo di Civitate la Festa dell'olio e del vino novello

A San Paolo di Civitate tutti in piazza per la ‘Festa dell’olio e del vino novello’. L’appuntamento è per sabato 11 novembre a partire dalle 20 presso la caratteristica e suggestiva via Pitassi (ndo’ Priatorij).

Organizzata dalla pro loco Civitas con il patrocinio del Comune, la festa regalerà diversi momenti a base di musica e degustazioni di pregiati oli di Peranzana di San Paolo di Civitate che andranno a condire il pane cotto e le bruschette.

“Si tratta di un evento importante – dichiarano gli organizzatori – che mettendo al centro la tradizione e i sapori d’un tempo, volge lo sguardo verso il futuro promuovendo e valorizzando l’enogastronomia locale intesa come volano anche per il turismo”.