Cristiano Militello porta il suo spettacolo di cabaret a San Menaio

A San Menaio il 24 agosto alle 21.30 sul piazzale della stazione, spettacolo di cabaret con Cristiano Militello. L’evento, inserito nel cartellone della 48esima edizione dell’estate vichese, è organizzato dalla pro loco San Menaio e Calenenella.

Cristiano Militello. Si forma artisticamente alla Scuola di Teatro di Bologna, poi si laurea in Scienze politiche all'Università degli Studi di Firenze con tesi sul cabaret. Torna alla recitazione e alla comicità con il gruppo di comici toscani ‘Vernice Fresca’ capeggiato da Carlo Conti e nel 2001 collabora come autore per lo Zecchino d'Oro. Viene notato da Antonio Ricci grazie al suo primo libro in cui raccoglie gli striscioni calcistici più divertenti. Diventa uno dei volti più amati del tg satirico ‘Striscia la notizia’. Nel 2011 prende parte al film ‘Box Office 3D - Il film dei film’, nel 2014 fa parte del cast di ‘Giass’, programma comico di Luca e Paolo. In radio tutte le mattine su R101 conduce il morning show ‘La banda di R101’.