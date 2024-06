Barbara Foria porta il suo show a San Menaio

A San Menaio il 23 agosto alle 21.30 sul piazzale della stazione, incontro-spettacolo con la comica Barbara Foria. L’evento, inserito nel cartellone della 48esima edizione dell’estate vichese, è organizzato dalla pro loco San Menaio e Calenenella.

Barbara Foria. Nel 2003 partecipa a diversi programmi televisivi per la Rai, LA7 e Comedy Central. Lavora per molti anni a teatro al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo ‘Sessosenzacuore.com’ per la regia di Serena Dandini. Il successo arriva nel 2010 grazie al programma ‘Palco e retropalco’ in onda su Rai 3. Qui, nel suo primo one woman show porta in scena ‘Meglio un uomo oggi che un marito domani’. Nel 2012 entra nel cast di ‘Colorado’ su Italia 1. Nel 2015 entra nella grande famiglia di RTL 102.5 con la trasmissione ‘Chi c'è c'è, chi non c'è non parla’. A teatro porta sui palcoscenici di tutta Italia spettacoli come ‘Il piacere è tutto mio!’’,’ Gli uomini preferiscono le tonte’, ‘Love cost’, ‘A qualcuno piace in saldo!’, ‘Volevo una cena romantica... e l'ho pagata io!’ ed ‘Euforia’.