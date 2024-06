Il pane è cultura con la sesta edizione di 'Grani Futuri'

‘S, la Semplicità del pane sostenibile regala un sorriso’ è il tema della sesta edizione di ‘Grani Futuri’ che si svolgerà dal 21 al 23 giugno a Stignano lungo la via Francigena, nei pressi di San Marco in Lamis dove Antonio Cera ha fatto nascere il ‘Manifesto Futurista del Pane’.

Pane & Cultura potranno essere assaporati appieno fra laboratori, talk, salotto letterario, visite guidate botaniche. L’edizione 2024 rafforzerà ancora di più il legame fra Pane & Arte & Cultura con la musica live a cura del Dipartimento di Musica Jazz della sede di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia, e con Amedeo The Legend DJ.

L’ingresso a ‘Grani Futuri’ sarà libero, con la possibilità di prenotare su Eventbrite le attività guidate gratuite oppure di aggregarsi al momento fino ad esaurimento posti. Questi gli appuntamenti della tre giorni (il programma è qui)

Venerdì 21 giugno alle 20 ci sarà la tavola rotonda ‘Agricoltori e Fornai, un’unica rete per obiettivi comuni: la qualità’ che anticiperà la novità di ‘Grani Futuri’ per il 2024/2025. Nei campi sperimentali del Gargano stanno crescendo le varietà di grani antichi dai quali un gruppo di fornai dalla Puglia alla Sicilia, fino all’Emilia Romagna e dal Piemonte produrranno uno snack dolce, uno salato, un grande lievitato e un pane che saranno poi disponibili on line. All’incontro parteciperanno Carlo Di Cristo (biologo e panificatore a Marignanella ), Luca Lacalamita (pastry chef pluripremiato, bottega di pane Lula a Trani), Patrizia Lusi (presidente ‘Associazione Paesaggi Rurali’), Lello Vocale (presidente della ‘Rete del Grano Italiano’), Antonio Cera (ideatore di ‘Grani Futuri’ e del ‘Manifesto Futurista del Pane’ a San Marco in Lamis’) e Luca Scarcella (‘Il Forno dell’Angolo’, Torino). Moderano: Antonella Millarte (giornalista professionista, consulente) e Fulvio Zendrini (giornalista food e travel, consulente comunicazione e marketing).

Sabato 22 giugno alle 18, mani in pasta nel laboratorio per comprendere il pane e la funzione dei lieviti, della frutta e della vitamina che contribuisce a migliorare naturalmente le farine, sotto la guida di Beniamino Bazzoli, pastry chef/ fornaio della Pasticceria Bazzoli di Odolo.

Alle ore 19 la parola passerà all’agorà letterario ‘Pane e Cultura per il Gargano nelle parole’ con il poeta Gianni Marcantoni, Mina Micunco autrice del libro ‘Puglia MInA’ (Florestano Edizioni) e Daniele Castrizio, docente di iconografia e numismatica, studioso dei Bronzi di Riace. Dialogheranno lo scrittore Pino Aprile e il conduttore TV Tony Augello.

Domenica 23 giugno alle 10.30, il convegno ‘Grani Futuri’ dedicato al Tema di quest’anno ‘Il Fattore S – Il Pane sostenibile’. Modererà il docente universitario Maria Carmela Ostillio (SDA Bocconi di Milano) con Paolo Belloni (docente Politecnico di Milano), Giampiero Di Tullio (medico, ricercatore, specialista alimentazione) e Massimo Bianco (caporedattore Telenorba).

Gran finale alle 20 con la cena di gala. La Condivisione del Pane sarà un caleidoscopio di sapori e interpretazioni. L’aperitivo sarà a cura di alcuni chef del territorio come Peppe Zullo (‘Ristorante Peppe Zullo’, Orsara di Puglia), Pietro Zito (‘Antichi Sapori. Montegrosso’, Andria), Luigi Nardella (‘’Masseria Montaratro’, Lucera), Domenico Cilenti (‘Porta di Basso’, Peschici). La cena proporrà preparazioni sempre con il pane fra gli ingredienti a cura degli chef Salvatore Tassa (‘Colline Ciociare’, Acuto), Errico Recanati (‘Ristorante Andreina’, Loreto), Lorenzo Montoro (‘Il Flauto di Pan’, Ravello), del pastry chef Tiziano Mita (‘Ristorante Due Camini’, Borgo Egnazia), del norcino Michele Sabatino (‘Casa Sabatino’, Apricena) e del gelatiere Igino Ventura (‘Pinagel Gelateria’, Peschici). I lievitati presenti saranno forniti da Carlo Di Cristo (‘Foorn’, Mariglianella) biologo e panificatore, Luca Lacalamita (‘Lula - Pane e Dessert’, Trani) pastry chef, Francesco Arena (‘Panificio Francesco Arena’, Messina) fornaio, Lorenzo Perilli, miglior pane tradizionale d’Italia 2023/24 (‘Bakery Il Bretzel’, Sannicandro Garganico) fornaio ed Antonio Cera (‘Forno Sammarco’, Foggia) fornaio. Il costo della Cena di Gala del Pane è di euro 109, solo con prevendita acquistabile su Eventbrite.