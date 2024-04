Arriva 'LaMiaTerra', il mini festival dedicato alla salvaguardia dell'ambiente

San Marco in Lamis

'Mo’l’estate aps', con la collaborazione di altre realtà associative e di alcune scuole, organizza la prima edizione di ‘LaMiaTerra - note per salvaguardare il pianeta’, un progetto dedicato al tema della tutela dell’ambiente. L’appuntamento è per venerdì 24 e sabato 25 maggio nell’auditorium dell’Istituto Giannone di San Marco in Lamis alle 20.30.

Il 24 si terrà l’evento ‘Brucia la Terra’ (dal titolo omonimo della canzone scritta da un componente il comitato di garanzia, Pippo Kaballà Rinaldi, e musicata da Nino Rota per la colonna sonora del film ‘Il Padrino III’ di Francis Ford Coppola), mentre il 25 sarà dedicato al premio nazionale ‘LaMiaTerra’ rivolto ai musicisti di qualsiasi stile musicale che nelle proprie canzoni evidenziano tematiche ecologiche, ambientaliste o che evidenziano specificamente i pericoli derivanti dal degrado ambientale.

Gli artisti Erica Mou, Roberta Di Lorenzo, Dolcenera, Nathalia Sales, Altrove, Cenere, Kaballà, Paolo Benvegnù, Favonio interpreteranno le canzoni storiche selezionate da un Comitato di Garanzia composto dai critici musicali Aberto Bazzurro (Musica Jazz, L’Isola), Alessia Pistolini (L’Isola), Enrico De Angelis (storico direttore artistico del Premio Tenco, Sanremo, storico della canzone, presidente del Comitato), Luca D’Ambrosio (Music Letter), Maurizio Galli (MusicalMind), Ruedi Ankli (Jazz’n’More Das Schwaizer Jazz & Blues Magazine), dai giornalisti Duccio Pasqua (Rai Stereo Notte, conduttore Premio LaMiaTerra), Fausto Pellegrini (Rai 5, vice-caporedattore Rai News) e Claudio Agostoni Radio Popolare), dall’operatore culturale Giordano Sangiorgi (patron del Meeting Etichette Indipendenti, presidente AudioCoop, portavoce Rete dei Festival, coordinatore di StaGe!), dal musicista-cantautore Pippo ‘Kaballà’ Rinaldi (nella doppia veste di artista e garante, ha scritto oltre 350 canzoni per cantanti vari).

La due giorni, inoltre, prevede anche escursioni didattiche con le scuole, attività di riciclo e riuso di materiale dismesso o non utilizzabile, e rassegne cinematografiche. I partner istituzionali coinvolti sono Regione Puglia - Dipartimento Welfare, Amministrazione comunale di San Marco in Lamis, Ente Parco Nazionale del Gargano. Informazioni e prenotazioni su https://www.premiolamiaterra.it/