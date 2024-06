San Marco in Lamis corre contro la fame, in villa comunale la carica dei 500 alunni: "Il bene fa bene!"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

'Il bene fa bene!', potrebbe essere il motto che ha messo le ali ai piedi a circa 500 alunni, dai 6 ai 14 anni, dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco-De Carolis di San Marco in Lamis.

Venerdì, 31 maggio, gli alunni della Primaria e della Secondaria, dopo aver sfilato per alcune vie della città, preceduti dai gruppi delle majorette e del folk, hanno pacificamente invaso la villa comunale, i viali adiacenti e piazza Madonna delle Grazie per mettersi in gioco in una sfida veramente titanica: correre contro la fame dei bambini del Bangladesh.

Per la 10° edizione della 'corsa solidale' promossa dall’associazione internazionale 'Azione contro la fame', nata 40 anni fa e attiva in tutte le zone più sofferenti del mondo per combattere contro la malnutrizione e salvare la vita a milioni di bambini, quest’anno c’erano anche i nostri bambini e i nostri ragazzi.

Sono arrivati carichi del desiderio di correre fino allo sfinimento, perché ogni giro guadagnato con fatica e sudore per salvare un bambino bengalese, moltiplicava il contributo di base dei loro sostenitori e sponsor.

Un progetto formidabile e geniale quello di affidare la responsabilità della vita di un bambino ad un altro bambino, chiedendogli di impegnarsi facendo la cosa che a loro più piace…correre!

Non solo i bambini, allora, sono stati i protagonisti di questa meravigliosa impresa, ma anche decine e decine di famiglie che hanno sostenuto economicamente, con “una promessa” in denaro, e incoraggiato con la presenza, e un’ accesa tifoseria, l’impegno di ognuno di loro.

Ogni classe ha affrontato la sua tenzone con grinta ed entusiasmo, ma non son stati gli unici a correre.

A coprire i trecento metri circa di percorso si sono cimentati anche il sindaco Michele Merla, intervenuto a sostenere ed esprimere apprezzamento per un progetto basato su valori non negoziabili ,quale la solidarietà, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, prof.re Lanfranco Barisano che ha espresso l’orgoglio di vedere l’impegno dei ragazzi e, infine, anche tanti docenti.

Una grande festa dove tutti hanno sperimentato che veramente “fare il bene …fa bene” e sulle note del brano 'Sento la gioia' un mare di berretti blu e magliette colorate ha danzato con leggerezza e allegria come solo chi ha il cuore felice può fare e in quella mattina, in cui il sole combatteva con le nuvole, il pensiero di aver salvato tante vite ha reso tutti migliori.

Correndo , sono stati raccolti 2.398 euro e qualche centesimo che l’associazione “Azione contro la fame” userà per acquistare cibo proteico per salvare tanti bambini del Bangladesh e donare loro un futuro!

Insegnante coordinatrice del progetto Tricarico Antonia Filomena