Shade in concerto a San Marco in Lamis

In occasione dell’edizione 2024 del ‘Cchiù fa notte cchiù fa forte Festival’, a San Marco in Lamis mercoledì 14 agosto alle 23 fa tappa il ‘Summer tour’ del rapper Shade. Il concerto è gratuito.

Shade. Nato a Torino nel 1987 da padre tarantino e madre foggiana a sedici anni si fa conoscere nella scena hip hop italiana partecipando a diverse competizioni. Nel 2011 si aggiudica la prima tappa dello ‘Zelig Urban Talent’ e due anni più tardi partecipa e vince al programma televisivo ‘MTV Spit’, e presta la voce a un personaggio di ‘South Park’. Nel 2015 pubblica il primo album in studio ‘Mirabilansia’. Nell'estate 2017 partecipa al Summer Festival con il brano ‘Bene ma non benissimo’ che viene certificato disco di platino e nello stesso anno incide il singolo ‘Irraggiungibile’ in duetto con la cantante Federica Carta (triplo disco di platino) con la quale partecipa al Festival di Sanremo nel 2019 portando sul palco la canzone ‘Senza farlo apposta’. L’ultimo album (il quarto in studio) è ‘Diversamente triste’ uscito a luglio 2023.