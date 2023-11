San Marco in Lamis, Premio Tusiani all'Emigrazione 2023: ecco chi riceverà il riconoscimento

A San Marco in Lamis torna l’appuntamento con il ‘Premio Tusiani all'Emigrazione’. Organizzato dall'AUSER Provinciale di Foggia e dal Circolo AUSER di San Marco in Lamis (d'intesa con la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e il Comune), quest’anno è dedicato al ‘poeta dei due mondi’ Joseph Tusiani e renderà omaggio a chi ha dovuto lasciare la terra sammarchese e garganica per raggiungere mete lavorative ed affettive in Italia e/o all'estero. Alcuni di loro sono tornati a vivere in città, tantissimi non lo hanno potuto fare per varie ragioni, pur conservando un legame indelebile con la terra d'origine.

La manifestazione avrà luogo il 10 dicembre 2023 a partire dalle 19.30 presso il Teatro Giannone di San Marco in Lamis (Via Piergiorgio Frassati n. 2). Il premio sarà preceduto da un monologo dell'attore Nazario Vasciarelli dedicato ad Enrico Caruso, artista dei due mondi. Con la voce del tenore Costantino Minchillo e le musiche del maestro Michele Solimando.

Ecco i premiati dell’edizione 2023: Anna Marca Di Carlo (artista, ex-Germania), Gerardo Giuliani (artista delle miniature, ex-Germania), Antonio Pio Saracino (architetto, New York), Nicola Maria Spagnoli (architetto, artista, Roma), Romano Starace (scrittore e storico, Bergamo), Francesca Stilla (giudice minorile, giornalista e scrittrice, Bari), Lucia Trancredi (scrittrice, Ancona), Angelo Guida (dirigente aziendale, Milano), Michela Paglia (marketing digitale e formazione, Bologna), Antonio Schiena (social media manager, scrittore, Roma), Annamaria Serrilli (dirigente Aifa, Roma), Nicola Vigilante (ingegnere, Dubai), Antonio Cera (panificio, San Marco in Lamis), Luciana Fulgaro (panificio, San Marco in Lamis), Angelo Pettograsso (imprenditore e designer, San Marco in Lamis), Pierangela Nardella (direttrice sanitaria ASL BT, Barletta), Vincenzo Palumbieri (presidente società scientifica SITLaB, Pescara), Angelo Galante (arbitro AIA, Ancona), Leonardo Coco (capo Tenenza Guardia di Finanza, San Nicandro Garganico), Angelo Napolitano (Comandante Capitaneria di Porto, Gaeta), Napolitano (Esercito Italiano), Domenico Galante (dirigente veterinario Istituto Zooprofilattico, politico, Foggia), Francesca Paola Scarano (ingegnere, politico, Bologna), Angelo Marco Vigilante (San Marco in Lamis Social Club, Australia), Antonio Ciavarella (SanMarcoinLamis.eu), Michele Centola (SanMarcoinLamis.org), Antonio Del Vecchio (SanMarcoNews.it), Luigi Mossuto (Tvgargano.it).