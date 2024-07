'Grani Futuri' porta il teatro a Stignano

Nell’affascinante cornice dell’Oasi di Stignano, a San Marco in Lamis, tornano gli appuntamenti della rassegna ‘Di teatro e di pane” nella piazza di Grani Futuri.

In uno scenario circondato dai boschi domenica 21 luglio alle 20 va in scena lo spettacolo ‘Costole’ della Compagnia Stabile del Molise diretta da Raffaello Lombardi, a cui seguirà sabato 27 luglio ‘Guarda chi si rivede’ del duo comico Carta Bianca.

‘Costole’. È un diario di bordo. Il resoconto delle conseguenze causate dall’indossare, più o meno consapevolmente, un abito culturale. Quello in questione ha un taglio patriarcale. Possiamo tirarci fuori, dire che non ci riguarda ma se solo ci fermassimo, uomini e donne, ad ascoltare le parole che pronunciamo, ci renderemmo conto che usiamo un vocabolario intriso di quella stessa cultura patriarcale. Nessuno escluso. In questo spettacolo confidenziale e appassionante non ci sono attor? da una parte e spettator? dall’altra. Siamo tutt? coinvolt?. Siamo tutt? testimoni. Lo spettacolo, per la sua forma intima, è riservato ad un numero limitato di spettatori.

Come da tradizione, nel corso della serata è prevista una degustazione di pietanze originali a cura di Forno Sammarco accompagnate da vino e bollicine della cantina Menhir.