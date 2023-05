Beata Maria Gargani, la reliquia della figlia spirituale di San Pio a San Giovanni Rotondo

È stata una figlia spirituale di Padre Pio (che incontrò nell'aprile del 1918, quando lui passò per il convento di San Marco la Catola, località dove lei insegnava) con il quale ha intrattenuto una fitta corrispondenza. Per questo a San Giovanni Rotondo c’è stata una tre giorni a lei dedicata in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ‘nascita al cielo’. Stiamo parlando della Beata madre Maria Crocifissa del Divino Amore, al secolo Maria Gargani.

Nella città di San Pio, infatti, dal 18 al 20 maggio c’è stato un triduo di preparazione con l’adorazione di una reliquia della Beata, fondatrice delle Suore apostole del Sacro Cuore, consistente in alcuni capelli e in un frammento del cuoio capelluto. Una reliquia che – come annunciato ieri nella chiesa di San Pio dalla superiora generale della Congregazione, madre Hortense Yameogo – il prossimo 2 giugno, nel quinto anniversario della beatificazione, lascerà la casa madre dell’istituto delle Suore Apostole del Sacro Cuore a Napoli (dove è tornata dopo la parentesi garganica) e sarà portata nel paese natio, Morra De Santis, in provincia di Avellino, dove resterà fino al 4 giugno.

La celebrazione di ieri è stata preceduta da una cerimonia civile: l’intitolazione di una piazza della cosiddetta ‘zona internazionale’ di San Giovanni Rotondo a Maria Gargani, con gli interventi del sindaco Michele Crisetti e della stessa Superiora generale, con la partecipazione dell’ambasciatore del Burkina Faso presso la Santa sede, sig. Régis Kévin Bakyonoalle, dei sindaci di Morra De Sanctis, Volturara e Pescopagano. La benedizione della lapide che denomina l’ampio spazio pubblico è stata impartita dal cardinale Semeraro, alla presenza dell’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, del Ministro provinciale dei Cappuccini e di una delegazione di suoi confratelli.

L’evento è stata anche l’occasione per l’adesione formale del comune di Morra De Sanctis, con la sottoscrizione da parte del sindaco Vincenzo Di Sabato, all’associazione di comuni per il cammino religioso denominato ‘Via della Fede di San Pio’.