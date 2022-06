A San Giovanni Rotondo la prima edizione di Promontorio Music Fest

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prenderà piede il 22 e il 23 luglio al Poggio Active Hotel di San Giovanni Rotondo, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la prima edizione di Promontorio Music Fest, un weekend di musica indipendente a volumi alti per i 10 anni di attività dell’ufficio stampa Doppio Clic Promotions.

Un nuovo festival alternativo che raggruppa un po’ di nomi caldi del sottobosco musicale italiano e che mira a diventare punto di riferimento per sonorità altre e non convenzionali. 3 concerti a serata, 6 band in totale, che suonano musica inedita e alternativa, dall’elettronica allo stoner, dall’alt-rock al post-hardcore. Il tutto rigorosamente a ingresso gratuito.

Tra i nomi in scaletta, c’è grande attesa per le esibizioni di Lazzaretto (una delle band pugliesi più chiacchierate del momento, reduci dal Mi Ami Festival di Milano), Stain (ad Agosto rappresenteranno il nostro Paese al prestigioso Sziget Festival di Budapest), Tacobellas (micidiale power duo tutto al femminile della provincia di Modena) e The Apulian Blues Foundation (alfieri dello stoner rock pugliese), senza dimenticare la violenza sonora dei Duocane e le incursioni psichedelici dei granitici Turangalila.

Location di questa prima edizione di Promontorio Music Fest sarà il Poggio Active Hotel di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, con il suo bellissimo prato immerso nella natura e tutti i comfort per un intrattenimento di qualità. Da non perdere.