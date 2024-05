I Gemelli di Guidonia fanno tappa a San Giovanni Rotondo

I Gemelli di Guidonia scelgono San Giovanni Rotondo per il loro tour estivo. I fratelli Acciarino, infatti, saranno nella città di San Pio mercoledì 26 giugno alle 21 con il loro spettacolo.

I Gemelli di Guidonia. Sono tre fratelli, cantanti, comici, intrattenitori e speaker radiofonici. Iniziano la carriera come ospiti fissi delle trasmissioni Rai del palinsesto notturno e nel 2006 entrano nel cast artistico dello spettacolo teatrale ‘E’ permesso?’ di Enrico Montesano. Nel maggio del 2013 approdano all’Edicola Fiore, la famosa rassegna stampa di Rosario Fiorello e l’anno successivo sono ospiti nella trasmissione ‘Quelli che il calcio’ condotta da Nicola Savino, esibendosi in divertenti numeri musicali. Nel 2015 entrano nel cast dell’ultimo tour teatrale di Fiorello dal titolo ‘L’ora del Rosario’, poi partecipano alla trasmissione ‘Tu si que vales’, entrano nel cast fisso di Radio Deejay e poi di ‘Made in Sud’. Continuano a seguire Fiorello nelle sue trasmissioni e nel 2021 entrano nel cast di ‘Tale & quale show’ vincendo l’edizione e trionfando anche nel torneo dell’anno successivo. Nel 2022 iniziano un nuovo programma che va in onda in contemporanea su Radio 2 e Rai 2 dal titolo ‘Radio2 Happy Family’ con la speaker e dj Ema Stokholma.