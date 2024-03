A San Giovanni Rotondo torna la gara di fanoje in onore di San Giuseppe

A San Giovanni Rotondo tutto pronto per le celebrazioni in onore di San Giuseppe previste per martedì 19 marzo e organizzate dall’associazione culturale ‘Le Fanoje’ con il patrocinio del Comune.

Start alle 18 con la celebrazione eucaristica presso la Cappella dell’Addolorata dell’ITCA. Alle 20 è prevista la benedizione della nuova statua di San Giuseppe della Tenerezza e, a seguire, l’accensione della Fanoja di San Giuseppe.

In parallelo, per le vie del centro cittadino, ci sarà la 21esima Gara di Fanoje con i falò dislocati presso l’ex Mulino, in via Foggia (di fronte a Safra Puglia), in via Spartaco, a Coppa Cicuta, in via Enzo Ferrari, in contrada Coppe, di fronte a Piano del Marchese (comparto H), in via Santa Agnese (dietro la chiesa di San Francesco), in via Tratturo delle corse, all’ITCA e alle spalle del Centro Emma Francavilla. La premiazione avverrà in occasione della Fanoja dell’Annunziata, il 25 marzo.