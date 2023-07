La lunga estate di San Giovanni Rotondo in 50 appuntamenti da luglio a settembre

Cinquanta appuntamenti tra concerti, presentazioni di libri, proiezioni di film, eventi sportivi, talent per giovani promesse del mondo canoro, spettacoli per adulti e bambini. E’ ‘La nostra estate 2023’, il calendario degli eventi estivi del Comune di San Giovanni Rotondo.

“L’Amministrazione comunale – ha commentato l’Assessore alla Cultura, Lucia Palladino – ha il desiderio di offrire alla cittadinanza e all'eterogenea platea turistica di San Giovanni Rotondo una ricca programmazione estiva di manifestazioni, spettacoli ed eventi che rendano la nostra città attrattiva e coinvolgente da luglio a settembre 2023 nell'ottica di una programmazione che abbia un corollario di presenze artistiche, culturali, sportive e gastronomiche in un ‘ambience’ territoriale colmo di testimonianze storiche, artistiche e ambientali, tradizioni locali quale è la nostra città, il nostro centro storico e il nostro territorio identitario”.

“Abbiamo lavorato duramente - ha spiegato il sindaco Michele Crisetti – per mettere insieme un programma variegato che potesse coprire tutto il nostro territorio, guardando alle diverse fasce di età e coinvolgendole attivamente. Oggi vi presentiamo un programma di qualità con cui speriamo vivamente di allietare le serate estive non solo dei nostri concittadini ma anche dei turisti che vorranno trascorrere alcune giornate nella nostra città. Come annunciato la settimana scorsa, abbiamo pensato di coinvolgere vivamente anche i pellegrini che potranno usufruire di corse gratuite di autobus serali per raggiungere il centro della città, partecipare agli eventi e deliziare le nostre specialità culinarie”.

Gli appuntamenti di punta sono la notte bianca e rosa che ritornano rispettivamente il 3 e il 7 agosto dopo alcuni anni di stop, la 15esima edizione del ‘Gargano Film Fest’ nelle giornate del 28,29 e 30 luglio, il concerto di Michele Merla per i suoi 50 anni di carriera e il ‘Wonderland Summer Fest’ in programma dall’8 al 20 agosto con showcase di Rhove e il djset di Tananai e Gaia. Spazio anche le cover band e gli eventi ad hoc per i bambini.