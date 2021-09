A San Giovanni Rotondo arriva Bugo: concerto al Parco del Papa

A San Giovanni Rotondo arriva Bugo (Ph. Ansa). Il cantautore milanese sarà protagonista in un concerto in programma sabato 11 settembre presso Parco del Papa. L'occasione per apprezzare i suoi più grandi successi, da "C'è crisi" a "Come mi pare", passando "Love boat", fino a "E invece sì", portata all'ultimo Festival di Sanremo e la controversa "Sincero" realizzata in coppia con Morgan, con il quale fu protagonista della celeberrima lite in diretta a Sanremo 2020.

L'evento avrà inizio alle ore 21.