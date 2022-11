'Salvo alla scoperta di Bovino': visita guidata interattiva di 'Archeologica' per bambini e adulti

10 euro per ogni bambino con genitore-accompagnatore + 3 euro per ogni familiare aggiunto

Archeologica s.r.l., in collaborazione con l’Info Point e l’Archeolclub di Bovino, propone un percorso di visita guidata interattiva dedicato a bambini e adulti, in compagnia di Salvo, il protagonista del quaderno didattico illustrato 'Salvo alla scoperta di Bovino', con storie, giochi e quiz.

L’itinerario partirà dal Museo Civico 'C. Gaetano Nicastro' dove i giovani partecipanti, guidati da un’archeologa, scopriranno la ricca collezione di reperti di notevole valore archeologico custoditi al suo interno e risolveranno con l’aiuto dei genitori gli enigmi proposti. Si prosegue per le vie del borgo antico, caratterizzate da resti di muri romani, palazzi nobiliari e antichi portali in pietra, passando per la Cattedrale in stile romanico-pugliese, affiancata dalla Cappella di San Marco d’Eca, i suggestivi Giardini pensili recentemente restaurati e il Castello Ducale con la spettacolare vista sul 'Vallo di Bovino'.

L’appuntamento è alle ore 10.00 presso il Museo Civico (Piazza Marino Boffa).

Costi attività:

10,00 € per ogni bambino* con genitore-accompagnatore

+ 3,00 € per ogni familiare aggiunto

*Età consigliata 5 – 12 anni. Gratuito per bambini da 0 a 4 anni.

Prenotazione obbligatoria (entro sabato 5 novembre ore 12.00)

Per info: tel +39 3299585536 o archeologicasrl@gmail.com

La visita verrà confermata entro sabato 5 novembre, una volta raggiunto un numero minimo prenotazioni o riprogrammata in caso di pioggia.