A Zapponeta torna il percorso enogastronomico 'VINcanto d'estate'

A Zapponeta tutto pronto per la sesta edizione di ‘VINcanto d’estate’, il percorso enogastronomico organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione ‘Terra, Aria, Acqua e Fuoco’ che si svolgerà Zapponeta sabato 12 agosto 2023 in Piazza Nettuno e sul lungomare pedonale. La manifestazione inizierà alle 21 con l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini illustrati dai sommelier della delegazione foggiana dell’AIS Puglia. Presenti numerose case vinicole della Capitanata e della Svevia che esporranno le loro eccellenze. Il tutto allietato dalla buona musica della ‘Spring Band’.

“Bisogna incentivare le aziende della nostra terra a confrontarsi e a fare sempre meglio. VINcanto d’Estate è un evento di un grande rilievo che ci regala, già da sei anni, momenti unici a due passi dal mare. Unire le nostre bellezze naturali ai prodotti tipici per offrire un’atmosfera speciale e per dare la giusta visibilità alla nostra comunità, questo è il nostro obiettivo” dichiara il primo cittadino di Zapponeta, Vincenzo Riontino.

“Siamo giunti alla sesta edizione ed ogni anno la manifestazione si rigenera e ha sempre nuovi risvolti. Sono certo che anche questa edizione 2023 sarà un successo” aggiunge il presidente dell’associazione organizzatrice ‘Terra, Aria, Acqua e Fuoco’, Fabio La Macchia.