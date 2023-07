Sul lago di Varano tutto pronto per il Festival enogastronomico 'Yria Lag'

Arriva ‘Yria Lag: Festival della cultura e delle tipicità del Lago di Varano’. Dal 27 luglio al 13 agosto il lago di Varano sarà al centro dell’enogastronomia del Gargano e riunirà sotto un unico nome gli eventi dell’estate cagnanese, che da anni esaltano le tipicità lagunari.

‘Yria Lag’, infatti, comprende tre appuntamenti: il 27 luglio la ‘Festa del Pane e della Salicornia’ in via Roma alle 21.30, l'11 agosto la rassegna enologica 'Calici nel Borgo' in Largo Purgatorio alle 21.30, mentre il 13 agosto sarà la volta della ‘Sagra del Pesce’ in piazza Giannone alle 20.