Appuntamento a Vieste con 'La Settimana dell’Olio'

Dal 26 al 30 agosto torna a Vieste l’appuntamento con ‘La Settimana dell’Olio’. La cinque giorni prevede una serie di appuntamenti che porteranno appassionati e curiosi alla scoperta dell’oro verde di Vieste: corsi di assaggio, degustazioni, laboratori, cooking show, mercatini, spettacoli e incontri a tema. A fare da sfondo, uliveti secolari, frantoi, trabucchi, agriturismi e piazze suggestive della capitale del turismo pugliese.

A guidare i partecipanti alla scoperta dell’oro verde di Vieste sarà la direttrice organizzativa dell’evento Sabrina Pupillo insieme a tanti ospiti: Indra Galbo (esperto di oli extra vergini di oliva, capo panel della guida ‘Oli d’Italia’ e giornalista per ‘Gambero Rosso’), Nicolangelo Marsicani (olivicoltore e frantoiano), Giuseppe Cupertino (presidente di ‘Federazione Italiana Sommelier’ e dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Olio in Puglia), Nerina Di Nunzio (esperta di enogastronomia e crescita personale). Tante saranno le new entry di questa edizione, tra cui la giornalista enogastronomica Luciana Squadrilli.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Vieste con il patrocinio di Regione Puglia, Ente Parco Nazionale del Gargano, GAL Gargano, Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Gargano e con la collaborazione di Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Associazione Pizzaioli Garganici.

A breve il programma dettagliato.