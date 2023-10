A Stornara la prima edizione del 'Beer Fest'

Prezzo non disponibile

Weekend all’insegna della birra a Stornara. Venerdì 20 e sabato 21 arriva la prima edizione del ‘Beer Fest’. Nato dalla collaborazione di tre attività che operano nel paese dei Murales, ovvero il Tan.Nico Eno bristrot, il Togo Cafè Torrefazione artigianale ela Masseria Agri Resort che farà anche da location. La birra sarà rigorosamente artigianale e sarà quella del birrificio ‘Ebers’ di Foggia che sarà accompagnata da panini con la salsiccia.

Non mancherà la musica con la band ’80 Voglia’ (venerdì 20) e il rock degli ‘Incanto Acustico’ (sabato 21). Per gli amanti delle ruote, invece, il ‘Club Auto Moto Storiche’ di Stornarella porterà in esposizione alcune auto d’epoca. Spazio anche ai motociclisti con il raduno del gruppo ‘Old Men A.N.P.S.’ di Cerignola.

Sabato ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con l’intrattenimento dell’associazione ‘Teatroemusica’ che proporrà giochi, spettacoli con marionette, proiezione di film, trucca-bimbi e giochi.